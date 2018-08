Listázott civilek: egy lapon a zsonglőrlobbi és a beteg gyerekek

„Mi is pályázunk európai uniós pénzekre” – ezzel indokolta az Indexnek Kollányi Julianna, a Magyar Zsonglőr Egyesület titkára, hogy az egyesületük miért került fel arra a listára, amelyen a „külföldről támogatott civil szervezeteket” tartja nyilván az állam. Ők egyébként a zsonglőrködést népszerűsítik, tehát tekinthetők egyfajta zsonglőrlobbinak is.

A már több mint 120 szervezetet jegyző lista a Civil Információs Portálon érhető el. Gyakorlati haszna ugyan nincs ennek a listázásnak, annál inkább politikai: bár ez így kimondva nyíltan nem volt, de eredetileg a „Soros-bérencnek” bélyegzett szervezetekre találták ki, a végére viszont nem sok értelme lett az egésznek.

„Nyilván megbélyegzőnek, de inkább értelmetlennek tartjuk” – ezt pedig már a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezetője mondta lapunknak. Halmos Gergő arról beszélt, hogy az egyesületük jogkövető módon leadta a szükséges adatokat, így kerültek fel a listára.

Az egyesületük egyik fő pénzügyi forrása az Európai Unió környezetvédelmi alapja, az ebből szerezhető forrásokra közvetlenül Brüsszelben lehet pályázni. „Az összes nagyobb projektet ennek az alapnak a segítségével futtatjuk, egyébként a magyar állam társfinanszírozásával”.

És hogy befolyásolja-e Brüsszel a magyar madarasok tevékenységét? Annyiban mindenképpen, hogy a pályázatban vállalt feltételeknek eleget kell tenniük, csakhogy ebben semmi rendkívüli nincsen, hiszen éppen azért pályáznak, hogy ezeket a projekteket meg tudják valósítani. „Ezen kívül a Svájci Alaptól is kapnak pénzt, két projekt futott abból a támogatásból, de az is egy magyar-svájci államközi egyezmény alapján valósulhatott meg” – ábrándítja ki Halmos mindazokat, akik esetleg valami nemzetközi háttérhatalmat sejtenek a madaras civilek tevékenysége mögött.

Arra a kérdésünkre, hogy befolyásolhatja-e negatívan a szervezetük megítélését a „listázás”, Halmos azt felelte: elméletben fennáll ennek a lehetősége, de szerencsére eddig nem tapasztalták ezt, és remélik, hogy nem is fognak ilyet tapasztalni, merthogy a tevékenységük és nem a lista alapján ítélik majd meg őket. Amúgy pedig Halmos szerint a listára olyan szervezetek kerültek fel, amelyek érdemi tevékenységet folytatnak Magyarországon, hiszen azok tudnak csak külföldről érdemben forrásokat szerezni. „Ebben az értelemben büszke is vagyok arra, hogy rajta vagyunk a listán”.

A listán szerepel a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara is. A kamara szóvivője, Dirk Wölfer az Indexnek azt mondta: ők is törvény szerint jártak el és lejelentették a szükséges adatokat, ezért kerültek fel a listára. „Mi már korábban is mindig jelöltük, hogy a német kormány támogat bennünket, ez fent van a honlapunkon is. Ehhez képest nem látunk változást” – válaszolta arra a kérdésünkre, miként befolyásolja a tevékenységüket az új szabályozás. „Mindkét ország gazdasági szereplőinek az érdekeit képviseljük. Vállalatok egymással kooperálnak, kereskednek, mindkét irányt kiszolgáljuk, közvetítő szerepet töltünk be” – felelte arra a kérdésre, hogy német vagy magyar érdekeket képvisel-e a szervezetük.

A listán több olyan szervezet is van, ami gyerekeknek segít. Az egyik legismertebb ezek közül a Bátor Tábor. Ők egy évvel ezelőtt kerültek fel a külföldről támogatott szervezetek listájára. A szervezet szóvivője, Benkő Lívia szerint ez nem befolyásolja működésünket. „A Bátor Tábor Alapítvány politikától és vallástól függetlenül, átláthatóan, állami finanszírozás nélkül működik. Az adományozók felé transzparensek vagyunk, és támogatóink soha, semmilyen körülmények között nem szólnak bele abba, hogyan segítünk a súlyosan beteg gyerekeknek megküzdeni a betegséggel, visszatérni az életbe. Bíznak bennünk, mert ez a mi szakmánk, és mert az eredmények minket igazolnak. Elismert hazai és külföldi cégek, alapítványok és segítő szándékú magánszemélyek társadalmi felelősségvállalása segít minket értéket teremteni, életeket változtatni. Nélkülük nem tudnánk évente közel ezer táborozónk – súlyosan beteg gyermekek és családtagjaik – ingyenes gyógyító programjait finanszírozni” – mondta az Indexnek.

Benkő elmondta, hogy a nemzetközi táborszövetségüket Paul Newman színész alapította, mert „eltökélten akart segíteni azoknak, akik kevésbé szerencsések, mint ő”. Paul Newman jó szándéka sem állt meg az országhatároknál, ahogy azóta rengeteg, őt követő támogatónké sem – magyarázta a szóvivő. Benkő szerint ők mindent elkövetnek, hogy a jövőben is rászolgáljanak a bizalomra.