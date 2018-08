50 ezer lódarázs lepte el a férfi házát, akinek az anyja csípésbe halt bele

Egy gigantikus, minimum 50 ezer lódarázsnak otthont adó jászberényi darázsfészek sorsát mutatja be a Blikk pénteki száma. A fészek létéről a családi ház lakóinak (egy harmincas párnak) egészen addig nem volt tudomása, amíg a férfi gyanút nem fogott a fűnyírás után a kertben repdeső lódarazsak láttán.

Amikor megpillantottam, hogy mekkora fészket építettek a háztető alá, a víz is levert.

A férfit azért is megviselte a látvány, mert édesanyja tavaly pont egy darázscsípésre adott allergiás reakcióba halt bele, ráadásul felesége is gyereket vár. A darázsirtással megbízott szakember egy „autó negyedét” kitevő nagyságú fészket pillantott meg, melyben becslése szerint minimum 50-60 ezer darázs élhetett, ezért az irtás megkezdése előtt értesítette a hatóságokat, melyek a biztonság kedvéért egy tűzoltóautót és egy mentőautót is küldtek a helyszínre. A darázsbefogó gondosan szeletekre szedte a darázsfészket, hogy biztosan ne maradjon benne élő rovar.

A ház tulajdonosainak feltételezése szerint a darazsak a közeli, fakitermelés céljából kivágott erdőből költözhettek át, miután megszűnt természetes élőhelyük.

A Blikk által megkérdezett orvos felhívta a figyelmet arra, hogy a lódarázs csípése súlyos, akár halállal végződő allergiás reakciókat válthat ki, ezért mindenképpen mentőt kell hívni, ha valaki egy csípést követően a következő tünetek egyikét észleli: