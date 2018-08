Elismerte az ittas vezetést Burány Sándor

Ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Burány Sándort országgyűlési képviselőt, aki elismerte a bűncselekmény elkövetését - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel. Burány Sándor szerdán, gyanúsítotti kihallgatása során tényfeltáró, bűnösségre kiterjedő beismerő vallomást tett, nem élt panasszal a gyanúsítás ellen.

Fotó: Kovács Attila / MTI Burány Sándor

Mint ismert, a rendőrség január 19-én este, a Határ úton állították meg Burány Sándort, aki a rendőröknek elismerte, hogy alkoholt fogyasztott. A szonda szerint enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. Elvették a jogosítványát, ellene pedig február 15-én büntetőeljárást indítottak. A képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés július 3-án felfüggesztette.

Burány korábban azt állította, szerettei társaságában sört fogyasztott, majd elkövette élete egyik legnagyobb hibáját, amit őszintén sajnál, és vállalja a felelősséget.

Burány Sándor 1994 óta parlamenti képviselő. A Medgyessy-kormányban politikai államtitkár és miniszter is volt, később a Bajnai-kormányban is fontos tisztségeket töltött be. Az idei választások után átült a Párbeszéd frakciójába, de továbbra is az MSZP tagja maradt.