Mintha megszűntek volna az ellenzéki pártok vidéken

Ez az időközi választások hétvégéje: az ellenzék három fronton is harcol a Fidesszel. Felcsúton cselesen, a Kétfarkú Kutya Párt vezetésével próbálja átvenni a hatalmat, Pásztón pedig Dömsödi Gábor eddigi polgármester akarja megakadályozni a fideszes hatalomátvételt. És még ott van Balmazújváros, ahol a fideszes képviselő videóban jelölte ki a megfelelő függetlent. Választás ma este hét óráig.

Négy településen tartanak időközi választást vasárnap, ebből három településen a pártok is beszálltak a csatába, igaz, az ellenzék mindenhol függetlenek mögé állva harcol a Fidesszel.

Nincs abban persze semmi rendkívüli, hogy rengeteg a független jelölt, hiszen az önkormányzati választásokon hagyományosan jobban számít a jelöltek személye, mint a párthovatartozása.

Mégis szembetűnő, hogy az ellenzéki pártok logója ezúttal mindenhol hiányzik a szavazólapokról

(az általában pár szavazatot gyűjtő, utolsó helyeket befoglaló Munkáspárttól eltekintve persze).

A Fidesz-KDNP Felcsúton és Pásztón is pártos jelölttel indul, míg Balmazújvárosban - kisebb belső feszültség leküzdése után - végül egy független jelöltet mögé állt be a helyi Fidesz. Az ellenzéki pártok ezzel szemben hol nyíltan, hol burkoltan jelezték a támogatásukat egy-egy független jelöltet illetően.

Kérdés, sikerül-e valahol megállítani a fideszes tarolást, amelyet az elmúlt hónapokban láthattunk.

Felcsút: Mészáros kontra Mészáros

Orbán Viktor kedvenc falujában, a Fejér megyei Felcsúton nem hívnak mindenkit Mészárosnak, ezúttal viszont az a megmosolyogtató helyzet állt elő, hogy az áprilisban lemondó fideszes Mészáros Lőrinc utódja biztosan egy másik Mészáros lesz. A polgármesteri posztért ugyanis két jelölt versenyez:

Mészáros László István (Fidesz-KDNP) és

(Fidesz-KDNP) és Mészáros László János (független).

A jelöltek nem rokonok (Mészáros Lőrincnek sem rokonai), de a névazonosság nem véletlen. A Kétfarkú Kutyapárt találta ki és kampányolt a másik Mészáros mellett. A kutyapártos Mészáros az ajánlócédulák gyűjtésekor azt mondta az Indexnek, hogy "nem vagyok a Kutyapárt tagja, csak passzióból csinálom. Azért indulok hogy ne a kadári időkre jellemző egy jelöltből lehessen választani."

Ezután jött az újabb kutyapártos csel/trollkodás: a kutyapártos Mészáros László a Fidesz-jelölt neve mellett a narancsos plakátot is lemásolta. A névazonossággal ugyanakkor mérsékelt számú plusz szavazatot lehet gyűjteni, a miskolci időközit sem ez döntötte el, amikor "Rokker Zsoltti" Erdei Sándor ellen elindult egy másik Erdei Sándor is.

A héten pedig a Momentum is beszállt a kabaréba: a párt jelezte, hogy "a felcsúti polgármester-választáson Mészáros Lászlót támogatjuk". Mivel nem jelölték meg, melyik Mészáros Lászlóról van szó, a párt vasárnap este győztesnek hirdetheti magát mindenképp.

Bár a politikai realitások és az eddig eredmények alapján (Mészáros Lőrinc 83 százalékkal nyert) aligha kétséges, hogy a Fidesz jelöltje fog nyerni az évek során emblematikussá vált faluban.

Pásztó: Volt LMP-s tévés polgármester kontra Fidesz

Teljesen más a kiinduló politikai helyzet a Nógrád megyei Pásztón. Itt nem az ország legsikeresebben gazdagodó gázszerelőjének, Orbán Viktor jó barátjának utódját választják meg, bár az eddigi polgármester itt is országosan ismert.

Dömsödi Gábor egykori tévés műsorvezető és producer 2014-ben lett függetlenként Pásztó polgármestere, és bár fideszes többségű testületet választottak mellé, egészen mostanáig sikerült így is vezetnie a települést.

Dömsödi az idei parlamenti választáson az LMP színeiben lett képviselő-jelölt, ami a városban felkorbácsolta a pártpolitikai indulatokat. dömsödit a helyi Fidesz elkezdte támadni, április végén pedig fel is oszlatta magát a testület. Így nemcsak polgármestert, hanem 8 egyéni képviselőt is megválasztanak most.

A polgármesteri posztért hárman indulnak:

Dömsödi Gábor , aki 2014-hez hasonlóan ezúttal is független ként indul, a Momentum és a Párbeszéd jelezte a támogatását , a Jobbik viszont nem állt ki mellette, szavzóira bízza a döntést. Az MSZP jelezte, akárcsak Felcsúton, itt sem indít ellenjelöltet.

, aki 2014-hez hasonlóan ezúttal is ként indul, a Momentum és a Párbeszéd jelezte a támogatását Farkas Attila , a Fidesz-KDNP jelöltje, aki februárig Dömsödi alpolgármestere volt, illetve

, a jelöltje, aki februárig Dömsödi alpolgármestere volt, illetve Plecskó Péter, aki függetlenként indul, és Dömsödihez és Farkashoz hasonlóan szintén tagja a jelenlegi képviselő-testületnek.

A nyolc önkormányzati képviselői helyre 39-en pályáznak, a volt képviselők közül öten indulnak újra. A jelöltek többsége független, nyolc jelöltet - köztük egy eddig független képviselőt - állít a Fidesz-KDNP, kettőt a Jobbik, kettőt a Magyar Munkáspárt, egy jelöltje lesz a Nők Civilben Egyesületnek.

Dömsödinek ellenzékiként van esélye nyerni a városban, hiszen egyszer már sikerült 2014-ben, a fideszes országos tarolás ellenére is. Igaz, csak 50 szavazattal tudta legyőzni az egykori fideszes Sisák Imrét, vagyis nagyon szoros (50,5-49,5 százalék) küzdelemben sikerült csak nyernie.

Most talán még nagyobb bravúr lenne a győzelme, hiszen a legutóbbi időközik közös jellemzője volt, hogy a Fidesznek sikerült mozgósítani a szavazóit, míg az ellenzékiek apátiába süllyedve inkább otthon maradtak.

Balmazújváros: Fideszes független kontra nem-fideszes függetlenek

Szintén más pozícióból vág neki az időközinek a Fidesz a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvárosban, ahol a város előző polgármesterét, Veres Margitot jogerősen öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt. Veres még a város jegyzőjeként közreműködött abban, hogy egy vállalkozó a helyi kézilabdacsarnok építésére az önkormányzat költségvetéséből 180 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapjon.

Az Átlátszó még 2016-ban írt hosszabban a vesztegetési ügyről, akkor azt írták meg, hogy az ügy idején fideszes polgármesterként tevékenykedő, de 2014-től a parlamenti képviselőséget választó Tiba István is érintett volt a vesztegetési ügyben, sőt, Veres Margit négyszemközt pénzt adott Tibának, de férfit csak tanúként hallgatták ki. A gyanú ellenére ítéleti bizonyossággal nem lehetett végül megállapítani, hogy ez a pénz korrupciós célt szolgált volna.

Veres később fideszes színekben, majd függetlenként volt polgármester (67 százalékkal, simán nyert 2014-ben), a bírósági döntés miatt azonban távoznia kellett a polgármesteri posztról. A helyiek azt várták, hogy a Fidesz a város fideszes alpolgármesterét jelöli ezután az időközin, ám a sajtóbeszámolók szerint némi belső feszültséget szítva végül egy független jelölt mögé állt be a kormánypárt és maga Tiba István.

A választásra jogosult 14 137 állampolgár négy jelöltre szavazhat, ábécésorrendben:

Csige Sándor (független),

(független), Dobány László (Magyar Munkáspárt),

(Magyar Munkáspárt), Hegedüs Péter (független),

(független), Nagy Tamás (független).

Tiba István fideszes parlamenti képviselő egy helyi tévés interjúban tette egyértelművé, hogy Nagy Tamás a Fidesz jelöltje, aki az önkormányzati kábeltévés cég egyik középvezetője. Szerinte Hegedüs pedig az ellenzék jelöltje, és mindenfajta fejlődés gátja a városban.

Arról, hogy miért nem a fideszes alpolgármestert indítja a Fidesz, Tiba annyit mondott az interjúban, hogy "attól, hogy valaki sikeres vállalkozó, az nem jelenti azt, hogy őneki feltétlen polgármesternek is lenni kell". Ráadásul így sikerült elvinni az ellenfelektől a muníciót, hogy nem pártos jelöltet indít a Fidesz.

+1 időközi A Vas megyei Sorkikápolnán az időközi polgármester-választást Nárai László (független) polgármester halála miatt írták ki. A tisztségért két független jelölt indul: Fodor Béla József és Tóthné Plózer Judit. A 250 lakosú faluban 205 választásra jogosult adhatja le a voksát.

Borítókép: MTI / Nagy Lajos