A Redditen buktatta le magát egy illegális magyar kincskereső

Hatalmas, nehéz, talán bronz kés vagy kard?

Ezzel a felütéssel indítja a posztját egy Buwi nevű júzer a Redditen, az egyik nagy nemzetközi internetes fórumon, képet is mellékelve hozzá. Azt írja, fémkeresőztek egy haverjával egy magyarországi erdőben, a kérdése pedig a többiekhez az lenne, hogy vajon le szabad-e tisztítania ezt a talált tárgyat.

A poszt 170 komment felett jár. A válaszoknál maga Buwi is igen aktív, és elég sok dolgot elárul a megtalálás körülményeiről, miközben a leletről is sokan mondják el, szerintük mi az.

Azt már az elején érdemes leszögezni, hogy bejelentés és engedély nélkül fémkeresőzni eleve illegális Magyarországon, plusz a véletlenül talált, 300 évnél idősebb régészeti leleteket le kell adni az államnak, úgyhogy ha igazak a posztban írottak, Buwi sokszoros jogszabálysértést követett el.

Ezt ő maga sem tagadja a válaszaiban, az erre vonatkozó tanácsokra azt írja, hogy van egy rendőr barátja, aki szerint is illegális dolgot csinált, de engedélyt kérni marha macerás és hosszadalmas.

Ő most egy professzorral akar beszélni, és ha igazi a lelet, akkor majd beszolgáltatja. „Üdv Magyarországon” – írja.

Még azt is elárulja, hogy mit fog kamuzni, ha esetleg leadja a tőrt.

Mentünk a fák között, és láttam valami furát. Remélem, nem kell majd megmutatnom nekik a helyszínt, mert akkor meglátják a gödröket, amiket ástunk.

Mellékszál, de az óriási terv gyenge pontjára rögtön rámutat egy kommentelő: „Leszámítva, hogy a kés, és hogy hogyan találtad, örökre ott lesz a Redditen”.

Buwi azt is leírja, hogy 40 centi hosszú a kés, a Várhely kilátónál (ez Sopron közelében van), egy régi kelta lelőhelyen fémkeresőztek, és 60 centi mélyen találták. Tíz méteres körzetben egyéb fémtárgyak is voltak mellette, ezekről is mellékel képeket.

Azt is írja, hogy a barátja, akivel keresett, már sok tárgyat talált arrafelé, például két kelta ezüstérmét, amit beadott a múzeumnak, majd később, mikor megkérdezte, hogy mi van velük, a múzeumban azt sem tudták, miről beszél. „Biztos eladták. Hé, ez Magyarország!”. Páran adják is a lovat alá: „ne bízz senkiben!”, írják.

A képeket megmutattuk egy szakértőnek, aki azt írta, a fotók alapján komoly leletről van szó. A fórumban egy hasonló tőrről valaki belinkelt egy aukciót, amelyen 1100 euróért kelt el egy ilyen tárgy augusztus 3-án,

magyar eladótól.

Megpróbáltuk kideríteni, ki lehet Buwi. Az internetes-céginfós kutatásaink segítségével 99 százalékos bizonyossággal eljutottunk egy emberhez, egy soproni vállalkozóhoz, akit a létező összes telefonszámán megpróbáltuk felhívni. Ebből csak egy működött. Az édesapja vette fel, gondolkodás nélkül azt mondta, biztosan nem a fiáról van szó, „mert ő ilyet nem szokott”, de abban nem segített, hogy Buwihoz közelebb kerüljünk, akár csak egy mobilszám erejéig. „Most nem elérhető” – ismételte kérdéseinkre.

Iparág a szürkezónában, Buwival

Megkerestük a Soproni Múzeumot, hogy tudnak-e bármit erről a leletről, tudnak-e olyan kincsvadászról, aki ilyesmit találhatott. Az illetékes, Mrenka Attila azt mondta, hogy az engedélyt a fémkeresőzésre a megyei kormányhivatal illetékes szerve adja ki, és az általuk kiadott engedélyek birtokosai közül senki sem talált ilyet. A múzeum négy, fémkeresővel dolgozó magánszeméllyel működik együtt, mindannyian civilek, hobbiból segítenek a múzeumnak.

Amikor ők „bevetésen” vannak, akkor minden alkalommal velük tart a múzeum egy muzeológusa is. Buwi posztjáról azt mondta, ilyen leletről a múzeum nem tud, azaz ez csak illegálisan kerülhetett valakinek a birtokába, ráadásul a civil fémkeresősök nem mennek régészeti lelőhelyekre, márpedig a Buwi által linkelt helyszín, a soproni Várhely kilátó annak számít.

Azt is mondta Mrenka Attila, hogy a múzeum adott esetben hivatalból is feljelentést tehet ilyen esetekben. Ezt azonban főleg tettenéréskor szokták megtenni, vagy ha valaki a múzeumnak kínál fel eladásra láthatóan illegális keresőzésből származó régészeti korú tárgyat.

És hogy a rendőrség miért nem indít eljárást hivatalból? Ez jó kérdés. Beszéltünk valakivel, aki civilként otthon van a „fémkeresős” iparágban. Nem akart névvel nyilatkozni, de azt mondta, a határ mellett ez egy óriási biznisz, nem utolsósorban azért, mert Ausztriában nem kell igazolni a leletek eredetét eladáskor. Elég, ha azt mondja valaki, hogy osztrák területen találták a szántóföldön, és már legálisan adhatják-vehetik a tárgyakat.

Emiatt a Magyarországon keresett leleteket átviszik a határon, és kint eladják. Ugyanez megy a többi határszélen is, csak ott a horvátok, ukránok járnak át, és megy tovább a lelet Oroszországba. A magyar oldalon pedig szerint

általában a hatóságok is benne vannak, kis kenőpénzért szemet hunynak a fémkeresőzés felett.

Forrásunk azt is mondta, hogy ha valóban arról van szó, akire mi gondolunk, akkor Buwi egy ismert szereplője ennek az iparnak Sopron környékén. A férfi Ausztriában működtet régiségkereskedést a Magyarországon „talált” tárgyakra alapozva, ami miatt a magyar vállalkozásait gyakorlatilag fel is adta már.

