Leváltották az ellenzékieskedő régi gárdát, minden korábbinál konzervatívabb lesz a Kommentár

A Kommentár a legszínvonalasabb, konzervatív beállítottságú eszmetörténeti folyóirat –Magyarországon. Egyértelműen értelmiségi közegnek szóló orgánumként olvasottsága és közvetlen hatása korlátozott, de a mérsékelt jobboldali diskurzusban meghatározó szerepe volt az elmúlt években. Az Orbán-rendszer illiberális fordulata, erősödő populizmusa alatt több szerzője és maga a lap is egyre inkább afféle belső ellenzéki szerepbe került, a politikai harci logika és a kultúrkampf közepette az itt publikáló konzervatív gondolkodók fokozatosan a NER margóján vagy azon kívül találták magukat.

Fotó: Kommentár folyóirat / Facebook

Az elmúlt hónapokban sok mindent lehetett hallani arról, hogy a kormányzati „médiaháború” a Kommentárt is eléri, hogy a szerkesztőgárdát itt is lecserélik. Ez valóban bekövetkezett, Ablonczy Bálint főszerkesztőnek távoznia kellett (neki a Heti Válasz főmunkatársaként a főállása is megszűnt az elmúlt hónapokban), ahogy elhagyta a lapot az ő testvére, a történész Ablonczy Balázs (vele nálunk is olvashattak interjút, elsősorban a turanizmusról és a Horthy-korszakról) és Mike Károly közgazdász is.

Az új főszerkesztő az a Békés Márton lett, aki a Terror Háza kutatási igazgatója, egyúttal „radikális konzervatív” történész-filozófus, ökologista coelho, a populizmus és a jobboldali kulturális hegemónia igényének védelmezője, aki számos tekintetben az Orbán-rendszer kulturális ideológusaként szólal meg akkor is, ha világnézete karakteresen egyéni. Az elmúlt hetekben Békésnek a Magyar Idők kultúrharcos cikkei kapcsán több megnyilatkozása keltett visszhangot, de a pár perces tévéinterjúk helyett valószínűleg érdemes inkább a Tihanyi tézisek című írását olvasni – nagyon úgy tűnik, hogy Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét is megihlette, melyben a miniszterelnök – szeptemberi kezdéssel – új korszakot, kulturális rendet ígért.

Az új Kommentár első száma augusztus 20-án jelenik meg, és elég egyértelmű a változás: beszélgetés Schmidt Máriával, Békés Márton Terror Házás főnökével, írás L. Simon Lászlótól (ő szerkeszti is a lapot), a Corvinus-rektor Lánczi Andrástól és az angliai magyar szociológus, a Terror Háza rendezvényein is többször fellépő Frank Füreditől, valamint a konzervatív dominancia új korszakának programjával maga Békés jelentkezik. Ez így együtt elég egyértelműen az Orbán-rendszer kulturális ideológiájának alapvetése kíván lenni, NER-kompatibilisen.

A Kommentár visszatér az „eredeti, konzervatív irányvonalához, konzervatívabb lesz, mint valaha”

– mondta most Békés Márton a Magyar Hangnak. A megszüntetett Magyar Nemzet újságíróinak online lapjában a Kommentár új főszerkesztője arról beszélt, hogy a folyóiratra szerinte egy ideje rá sem lehetett ismerni, „durván ellenzéki hangvételű” cikkek jelentek meg benne, amiket ő így biztosan nem közölt volna nem értett egyet, azokat önmagukban, reflexió nélkül nem is közölte volna (így például Balázs Zoltán konzervatív eszmetörténész írását sem), bár azt mondja, a hasonló cikkeknek a lap vitarovatában lehet helye.

Fotó: Mohai Balázs / MTI Békés Márton és Schmidt Mária

A Kommentárban mostantól főmunkatárs két Mandineres újságíró, Copf Áron és Veszprémy László Bernát is (ebben a cikkben erről nincs szó, de párhuzamosan azt hallani, hogy a Mandineres gárdára alapozva akarják megcsinálni a Heti Válasz utódlapját is), új szerkesztő lesz L- Simonon és Lánczin kívül Karácsony András politikai filozófus és Dezső Tamás, az ELTE volt dékánja is.

Úgy tudni, a Kommentár átállítása komoly személyes konfliktusokat is okozott abban az egykori társaságban, amit valamikor polgári undergroundnak neveztek – a NER mentén régi barátságok szakadtak szét.

Békés Márton állításait nem kívánom kommentálni. A folyóirat történetében egy korszak lezárult; a Kommentár olvasói elég felnőttek annak eldöntéséhez, hogy a régi vagy az új lap tetszik-e nekik jobban

– mondta Ablonczy Bálint, a Kommentár eddigi főszerkesztője a Magyar Hang megkérdezésére.