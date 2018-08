Négymilliárd forintos gázszámlát kapott a vaszari szerszámkészítő

A Veszprém megyei Vaszaron lakó Kovács Ferenc múlt pénteken kapta meg a számlalevelet, szombaton nyitotta ki. A különös esetnek a Bors Online járt utána.

A feleségem mesélte, hogy azt látta, hogy teljesen elfehéredem. Én erre nem is emlékszem, mert annyira megdöbbentem, hogy kiesett az életemből néhány másodperc"

– mesélte a lapnak Ferenc, akinek ráadásul a hétvége miatt hétfőig várnia kellett, hogy beszélhessen a szolgáltatóval.

Elírta

Hétfőn aztán Kovács Ferenc elment az ügyfélszolgálatra azzal, hogy szeretné kifizetni a csekket. Az ügyintéző, majd a főnöke sem hitt a szemének. Kiderült, hogy a csekket kiállító ügyintéző írta el az összeget. Végül csak 15 ezer forintot kellett fizetnie.

A csekken látszik, hogy a megbízás jogcíme alatti számsor megegyezik a fizetendő összeggel, tehát az került véletlenül rossz rubrikába

Az ügyintéző valószínűleg igen fáradt lehetett, mert egy nyomtatandó csekk kiállításakor többször is rá kell nézni a monitorra, és több alkalommal is be kell gépelni a fizetendő összeget. Ferenc mégsem haragszik. A szolgáltató sűrű elnézések közepette elismerte: az egyedileg kiállított csekket elszúrta.

Nem szeretném, hogy elbocsássák az illetőt. Emberek vagyunk, hibázunk”

– mondta a Borsnak a vaszari szerszámkészítő.

A csekk amúgy fizetési felszólításnak minősül, ezért az ilyen hibás esetekben a fogyasztónak minél hamarabb jeleznie kell a hibát.