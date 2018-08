Emberi csontok hevernek szanaszét a gigantikus dabasi Jézus-szobor mellett

Aki Dabason az ottani Aldi felé közelít, már messziről feltűnik neki a bevásárlóközpont mellett magasodó, legalább három emelet magas Krisztus-szobor. A tíz méter magas szobrot egy helyi egyesület emeltette adományokból és önkormányzati segítséggel. A szobor aljában most épül egy szentély.

A feltűnő szoborra sokan kíváncsiak. Megállnak és körbejárják. Ezt tette az Index egyik olvasója is, de felháborítónak és kegyeletsértőnek tartja, amit a szobor közvetlen közelében tapasztalt:

A szobor alatti félkész szentély mögött, egy félig feltárt, láthatóan sorsára hagyott, sok-sok ember maradványait tartalmazó tömegsír fekszik. Emberi csontok sokasága hever szanaszét a gödrökben, a bokrok alatt, csontok merednek ki a homokfalakból. Letakaratlanul, szabadon, emberi maradványok szerte a környéken.

Olvasónk képeket is küldött a helyszínről. Nem túlzott. Valóban emberi lábszárcsontok és koponyák lógnak ki a gödrök falából.

Ronga József, a szobor felállítását kezdeményező Áldos Hagyományőrző Kulturális Egyesület vezetője az Indexnek azt mondta: a csontokkal teli gödrök már nem az ő területükön állnak, ők csak a szobor és a szentély építésére kaptak ott helyet. Ők is végeztettek régészeti feltárást, hiszen ezen a területen korábban egy árpádkori templom és mellette egy temető állt. A feltárás során talált csontokat aztán vissza is temették. A szobor talapzatára kis van írva: "Ezen a helyen vannak újratemetve az itt fellelt őseink földi maradványai".

A szomszédos telek tulajdonosai azonban úgy látták, érdemes folytatni a régészeti feltárást. Ez azonban hetek óta félbeszakadt. A zóta állnak ott a nyitott gödrök, ami őket is zavarja. Ronga József ezért a terület egyik tulajdonosához irányított tovább minket.

"Ezen a területen tíz éve ásatások folynak. Amik itt láthatók, azok az ásatások szelvényárkai és tanúfalai. Aki az M0-ás építkezése felé jár, az is bárhol láthat hasonló helyeket "- mondta a telek egyik tulajdonosa, Kosztolányi Gyula. A telektulajdonos saját bevallása szerint már eddig is sok millió forintot költött Dabas múltjának kutatására, ezek azonban néhány hete leálltak, mert nem talált megfelelő szakembereket a folytatáshoz. Mint mondta: ezek az árkok tavaszig biztosan nyitva maradnak, akkor tudják folytatni a munkát.

A szomszédos Jézus-szobor és a szentély megépítéséhez Kosztolányi Gyula és tulajdonostársai adták a telket az egyesületnek. Állítása szerint azonban míg a szobor építőit a jövő foglalkoztatja, őt viszont Dabas múltja érdekli. Ezen a területen egy árpádkori, majd később egy református templom állt. A templomdombra régóta temetkeztek, és a sírokat a történelmi időkben többször megbolygatták és kirabolták. A csontok mellett így is nagyon sok pénzérmét találtak már a helyszínen. Kosztolányi azt mondja: szeretnék végigvinni a kutatást. Az ásatásokon már elérték a legrégebbi szintet, a terület alja már fel van tárva. Ezek alapján Kosztolányi azt mondja: több arra utaló jel van, hogy Dabas nem 750 éves, hanem régebbi.

Kosztolányi elismerte: már a szobrot emelő egyesület is kérte, hogy takarja le vagy temesse be a csontokkal teli gödröket, de ő ezt nem teheti meg, mert azzal lelőhelyrongálást követne el. Kosztolányi szerint a problémát a szobor átadása okozta. Azóta jóval többen jönnek oda szétnézni, és az emberek keresztül-kasul sétálgatnak az amúgy még épülő szentély körül. "Hiába írtuk ki, hogy ez magánterület, és itt régészeti feltárás zajlik, ezt sokan nem veszik figyelembe". Néhány embert annyira nem zavarja a nyitott gödrök látványa, hogy magukkal is vittek már egy-egy emberi csontot vagy koponyát, amivel egyébként ők is lelőhelyrongálást követnek el.

"Megértem, hogy ezek a csontok egyesek érzékenységét sértik, úgyhogy, amint tehetem, fogok építeni egy kerítést, ami egyértelművé teszi, hogy ide tilos a belépés" - ígérte a telektulajdonos.