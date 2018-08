Száguldozókat fogtak a rendőrök a 4-es főúton

A rendőrség nemrég a 4-es főúton vetette be a FámaLézer elnevezésű mobil, autóból használható sebességmérőt, és azt tapasztalták, hogy többen is túllépték nemcsak a megengedett 90, de még a 150 km/órás sebességet is - közölte a Police.hu.

A rendőrség azt írja, a közlekedési balesetek visszaszorítása miatt folyamatosan sebességellenőrzést végeznek Jász-Nagykun-Szolnok megye közútjain, mert a közlekedési balesetek legfőbb oka a gyorshajtás.

Fotó: Police.hu

A képeken látható autók és motor vezetői az elmúlt hetekben a 4-es számú főút Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszán a megengedett 90 km/óra helyett

173 km/óra:

191 km/óra

194 km/óra:

illetve az útfelújítási munkálatok miatt 40 km/óra helyett 195 km/óra sebességgel közlekedtek:

A rendőrség minden esetben megtette a szükséges intézkedéseket és eljárást indított a képeken szereplőkkel szemben. Azt is közölték, hogy a sofőrök a sebességtúllépéssel valós veszélyhelyzetet teremtettek maguk és más közlekedők számára. A sebességhatárok be nem tartása potenciális balesetveszélyt hordoz magában, a gyorshajtó nemcsak saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.

A rendőrség célja, nem a bírságok kiszabása, hanem az életveszélyes helyzetek megelőzése, a szabályszegők közlekedésből való kiszűrése.