Nem igazán bírta a reptéri busz a Szigetről távozók rohamát

Nem fértek fel az utasok csütörtök délután a reptéri buszokra a budapesti Deák Ferenc téren - írta a Közlekedő tömeg nevű oldal. "Képeinken a Deák Ferenc téri végállomásról ma kora este egymás után induló négy busz, és az azokra fel nem férő utasok láthatók" - dokumentálták fotókkal az eseményeket.

"A következő megállóban százas nagyságrendű utas próbált feljutni a járatokra, hiába. Az utasok ilyen zsúfoltságban búcsúznak a várostól és az országtól a kora esti forgalomban a repülőtérig tartó 50 perces úton" - írta az oldal.

A reptéri busszal kapcsolatban már máskor is felmerült, hogy bizonyos időszakokban túlzsúfolt. ennek ellenére is csak 20 percenként járnak, a BKK nem sűríti. Pedig most lehetett tudni, hogy a Sziget fesztivál vége után várhatóan sok ezer külföldi hagyja majd el Budapestet repülővel.