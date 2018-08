Halat és kenyeret osztana a menekülteknek az Evangéliumi Testvérközösség

Három felhívás jelent meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Facebook-oldalán. A kisegyház vezetője Iványi Gábor, ő adta össze Orbán Viktort és Lévai Anikót, valamint ő keresztelte meg a gyermekeiket.

Az első felhívás az egyház támogatóihoz szól. Iványi arra kéri őket, hogy vegyenek részt kezdeményezésükben, amely során augusztus 20-án halat és kenyeret próbálnak meg osztani a tranzitzónában tartózkodó körülbelül 50 menekültnek, akiknek nem ad enni a magyar állam.

Magyarország augusztus 20-án tartja az új kenyér ünnepét is. A mezőgazdászok hírei szerint országunkban annyi gabona termett, hogy az 20 millió ember számára is biztosítaná a mindennapi kenyeret. Több évezredes bibliai üzenet, hogy Isten eltörheti „a kenyér botját mindenütt” (Zsoltárok 105,16). Ez a veszedelem fenyegeti mindazokat, akik irgalmatlanok mások iránt.

- olvasható a felhívásban. A tranzitzónában tapasztalható helyzettel ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.

A második felhívás Orbán Viktor kormányához szól. Ebben a következőt írja Iványi: "Ez a bánásmód hadifoglyokkal és köztörvényes bűnözőkkel szemben is elfogadhatatlan. Méltatlan a magyar zsidó-keresztény vagy humanista hagyományokhoz. Ez az eljárás emberiesség elleni bűn. Külön minősíthetetlen az is, hogy a hatóságok csakis azok esetében engednek, akik ügyében ilyen ítéletet hozott az Európai Emberi Jogok Bírósága, bár erre is napokat kell várni. A magyar illetékesek ezzel a bánásmóddal nem a tisztességes magyar állampolgárok nevében járnak el, nem az ő, a mi érdekeinket szolgálja ez a szégyen."

A harmadikban a lelkipásztor a "bevett egyházak" vezetőit kéri, csatlakozzanak kezdeményezésükhöz. "A „bevett egyház” megkülönböztető rang nem azt jelenti, hogy az Önök státuszát nem fenyegeti a kormány, hanem hogy Magyarország vezetésének minden döntése mögött Önöknek is ott kell állniuk felelősséggel" - írta.

A Magyar Evangéliumi Testvérközösséget megfosztotta egyházi státuszától a 2011-es egyházi törvény, majd a Strasbourgi Bíróság egymilliárd forint kártérítést ítélt meg nekik.