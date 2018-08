Nem engedték Iványi Gábornak, hogy ételt adjon az éheztetett menedékkérőknek

Nem engedték Iványi Gábornak, hogy ételt vigyen azoknak a menedékkérőkek, akik nem kapnak enni a röszkei tranzitzónában – írja a 444.hu. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője vasárnap tett közzé egy felhívást, hogy augusztus 20-án halat és kenyeret próbálnak meg osztani a tranzitzónában tartózkodó menekülteknek, akiknek nem ad enni a magyar állam.

A tranzitzónában tapasztalható helyzettel ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.

Iványi hétfőn el is ment a határhoz. A röszkei tranzitzónánál nem engedték a menekültekhez arra hivatkozva, hogy nincs engedélye. Ezt követően Mórahalmon, és Szegeden a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál is próbálkozott engedélyt szerezni, de erdemi választ sehol sem kapott, senki nem ismerte el, hogy illetékes lenne az ügyben, többnyire csak a biztonsági személyzettel tudott beszélni. Szerbia felől is próbált bejutni a tranzitzónába, de innen sem járt sikerrel. Végül egy szabadkai lelkészre bízták rá, hogy juttassa el a csomagot a rászorulóknak.

„A hatalom nem mutatta meg az arcát, az egész egy áthatolhatatlan hínárhoz hasonlított”, mondta Iványi Gábor, akit megdöbbentett, hogy