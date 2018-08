Nézők közé csapódtak rakéták az augusztus 20-i tűzijátékon Zánkán

Eljárást indított a rendőrség a zánkai augusztus 20-ai tűzijáték ügyében, a nézők közé csapódó rakéták a polgármester információi szerint két embert sebesítettek meg, írja az MTI.

A rendőrség az MTI-nek elmondta, a zánkai tűzijátékon történtek ügyében foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a Balatonfüredi Rendőrkapitányság. Filep Miklós, Zánka független polgármestere azt mondta: az augusztus 20-ai tűzijáték második-harmadik percében - szerinte "nyilvánvalóan a vállalkozó hibájából" - 4-5 petárda a kilövőállástól vízszintesen a vízparton állók és a Balaton irányába indult el.

Az ott levő 30-50 ember elmenekült az érintett területről, a strandgondnok pedig a rendelkezésre álló eszközökkel elsősegélyt nyújtott azoknak, akik azt igényelték. A polgármester információi szerint ketten szenvedtek nyolc napon belül gyógyuló égési sérüléseket, őket a mentők a helyszínen ellátták.

A polgármester elmondta, az önkormányzat a hatályos jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget téve előzetesen kijelölte a tűzijáték idejére a rendőrség és a katasztrófavédelem által ellenőrzött és jóváhagyott védelmi zónát, és azon belül senki sem tartózkodott. A tűzijátékot pályázat útján kiválasztott vállalkozó bonyolította le.

A TV2 is beszámolt az esetről: "Többen is megégtek, amikor a nézők közé csapódtak rakéták tegnap este a zánkai tűzijátékon. A Tényeknek egy nő azt mondta, hogy a férje a hátáról szedett le egy izzó darabot, de megégett a haja is. A kisfiának a homlokára, kislányának pedig a fülére esett egy izzó rakétadarab. A tűzijátékon hatalmas tömeg volt, mindenki menekülni kezdett, óriási volt a pánik" - olvasható a videójuk alatti leírásban.

A polgármester ezt cáfolva azt mondta, a jelenlévők nagy része - több ezer ember - az eseményeket nem észlelte, "pánik és menekülési hullám, egymást tipró embertömegek nem voltak".