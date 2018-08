Durvul a kampány a Jobbik egykori fellegvárában

Már most zajlik a kampány Tiszavasváriban, ahol szeptember közepén időközi polgármester-választást tartanak, miután az eddigi jobbikos polgármester, Fülöp Erik parlamenti képviselőként folytatja tovább.

A várost, amit a Jobbik "fellegvárának" is szoktak nevezni, nyolc éven át vezette Fülöp, a Jobbik most mégis egy független jelölt, Badics Ilona mögé állt be. Badics jelenleg a város jegyzője is, és ebbéli minőségében ő a felelős kiadója az önkormányzat lapjának is. Ebben az újságban két héttel ezelőtt két olyan cikk jelent volna meg, amely nem túl kedvező színben tünteti fel a fideszeseket, köztük a kormánypárt polgármester-jelöltjét, Szőke Zoltánt. Történt ugyanis, hogy egy egészségügyi fejlesztést a fideszesek nem szavaztak meg, ezután pedig a lap egy olyan cikket közölt, amelyben közzétette, hogy a fejlesztést ki ellenezte és ki tartózkodott. Azaz csak közzétette volna, de a lap nem jelent meg időre. Egyrészt azért nem, mert a tördelő szabadságra ment, majd ugyanígy tett a nyomdász is. Végül a jegyző utasítására a tördelő elvégezte a munkát, de a lapot akkor sem lehetett kinyomni nyomdász nélkül, így nem lett kinyomtatva múlt hét hétfőre, amikor is már meg kellett volna jelennie.

Az, hogy a lap nem jelenhetett meg időben, sokak szerint a fideszesek szabotázsakciójának az eredménye volt. Tény, hogy múlt hét csütörtökön a fideszes polgármesterjelölt, Szőke Zoltán, valamint egy függetlenként induló jelölt, Munkácsy Mihály elment a jegyzőhöz, akitől követelték, hogy vetessen ki két cikket a lapból. Az egyik cikk arról szólt, hogy mely képviselők szavaztak nemmel (vagy tartózkodtak) az egészségügyi fejlesztésre. A másik cikk negatív főszereplője egy helyi kft. vezetője, aki a cikk szerint fertőzésveszélyes helyzetet teremtett azzal, hogy egy egészségügyi hulladékot nem távolított el az általa vezetett cég környékéről. A cégvezetőről tudni kell, hogy a fideszes jelölt "emberének" tartja a helyi ellenzék, nyilván ezért is kerülhetett az önkormányzati lap fókuszába.

A jegyző fenyegetésként élte meg Szőkéék akcióját, akik le akarták tiltatni a cikket, ezért később rendőrségi feljelentést is tett. De feljelentést tett a felelős szerkesztő is, amiért szerinte a lap egyik előállítója még a nyomdába kerülés előtt elküldte a cikket Szőkééknek.

A Fidesz jelöltje, Szőke Zoltán az Index megkeresésére azt mondta: a helyi lapban megjelenő cikkeket nem látta, de a tartalmukról tudomása van. Mint mondta, Munkácsival együtt valóban elment a jegyzőhöz, hogy kifogásolják, amiért az önkormányzati lapban olyan cikkek jelennek meg, amelyben a másik fél, tehát az ő álláspontjuk nincs ismertetve. "Ha nem is kérdezték meg, hogy ki miért szavazott nemmel vagy miért tartózkodott, akkor legalább beidézhették volna a képviselőtestületi ülésen elhangzottakat, de ezt sem tette meg az újság" - mondta az Indexnek Szőke.

A fideszes jelölt azt is kifogásolja, hogy noha Fülöp Eriknek vannak helyettesei, méghozzá az alpolgármesterek, ehelyett az önkormányzat tevékenységeivel kapcsolatban nem a helyettesek, hanem a jegyző szerepel a nyilvánosságban. Ezért Szőke szerint az önkormányzati lap nem a helyiek tájékoztatását, hanem kampánycélokat szolgál, a fideszes jelölt szerint a "lakosságot akarják befolyásolni". Szőke azt is mondta, hogy a lap felelős szerkesztőjévé Badics egy olyan embert jelölt ki, aki be se mutatkozott a képviselőtestület előtt, de tudják róla, hogy jobbikos, Zagyva Gyula köréhez tartozik.

Megkerestük Horváth Ádám felelős szerkesztőt is. Ő tagadta, hogy a lap elfogult lenne. "Olyannyira nem elfogult a lap, hogy egyrészt az egészségügyi témában megjelent az alpolgármester, Munkácsi véleménye, másrészt volt egy másik fontos téma, egy iskolai probléma, ebben a hónapban az iskola fideszes igazgatója teljes reakcióját lehoztam a sportrovat rovására Ezen kívül volt még egy polgármester jelölt, aki a helyi szociális otthon vezetője, ő is írt egy cikket, amit teljes terjedelemben lehoztunk" - példálózott. Megerősítette ugyanakkor, hogy feljelentést tett, amiért a két ominózus cikket a megjelenés előtt egy munkatárs eljuttatta Munkácsyhoz és Szőkéhez.