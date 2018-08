Több helyen leszakad az ég pénteken

Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhőszakadások és heves zivatarok miatt elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki riasztást péntek délutánra/estére.

Az érintett területeken akár húsz milliméternél is több csapadék és jégeső is eshet, károkat okozhat az erős szél is. Ezekre a területekre adtak ki riasztást felhőszakadás miatt:

Néhány délkeleti megyére viszont pénteken még mindig hőség miatt van életben figyelmeztetés. Az aktuális figyelmeztetéseket itt találja.

Az Időkép radartérképén látható, hogy az említett felhőszakadások az ország nyugati felébe már meg is érkeztek péntek délután, Sopronban és Szombathely környékén is nagyobb viharok jelei láthatóak:

A viharzóna az ország közepe felé tart.