Vasárnap délután elkapták a 20 évig megoldatlan holland gyerekgyilkosság feltételezett elkövetőjét.

A nyomozás érdekes csavarral kapott új lendületet, ugyanis a gyanúsított, az 55 éves Jos Brecht azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy nyomtalanul eltűnt. A holland rendőrség ekkor gondolta, hogy összeveti az eltűnt férfi lakásában talált DNS mintákat a fiú ruháján rögzített mintákkal, ami egyezést mutatott. A holland nyomozók szerdán adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot Brecht ellen, akit pár nappal később egy 48 éves holland férfi felismert.

A bejelentő elmondása szerint a Barcelonától egy órára északra fekvő Castelltercol településen látta a férfit, akivel júliusban beszélgetett is. Brecht egy sátorban élt az erdőben nem messze egy háztól, ahol kommunában éltek többen.

Brechtet a napokban ki is adhatják Hollandiának a spanyol hatóságok.

A 1998-ban történt rejtélyes gyilkosság egész Hollandiát sokkolta. Az akkor tizenegy éves Nicky Verstappen nyári táborba ment a hollandiai Brunssum városában, ahol gyilkosa megerőszakolta, majd megölte. A fiú holttestét egy kilométerre a tábortól találták meg, és a gyilkosnak azóta nem akadtak a nyomára. Mint a napokban kiderült, a most elfogott férfit annak idején igazoltatták a rendőrök az eset után pár nappal. A helyszíntől nem messze éjfél körül igazoltatott férfit akkor be is vitték, és ki is hallgatták, de mivel végül egy ártalmatlan járókelőnek tűnt, elengedték.

Nicky Verstappen fényképe a gyerekek ellen elkövetett erőszak szimbóluma lett. A gyilkosság helyszínén emlékművet is állítottak az emlékére.

(BBC)