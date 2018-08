2018. augusztus 28-án az ellenzék elkezdte lebontani az Orbán-rendszert

A Fidesz tavaszi triplázása után egy kazalnyi elemzés, értekezés és eszmefuttatás született arról, hogy az Orbán-rendszer által létrehozott monopóliumok hálózatában a hagyományos ellenzéki politizálással nincs esély a demokráciákban megszokott politikai ellensúly kiépítésére, a kormány sakkban tartására.

Ahogy azt Szűcs Zoltán Gábor politológus az ÉS-ben megállapította, mivel

És azzal, hogy a pártok szépen elfogadják mandátumaikat, beülnek a parlamentbe, nyomogatják a gombokat, és megejtik az üres székeknek címzett felszólalásaikat, beletörődnek a demokratikus díszlet szerepébe. Ahogy Filippov Gábor politológus írta a 2018 utáni helyzetet elemezve:

a hatalom békés leváltásának elméleti lehetősége ráadásul az ellenzéket is pacifikálja. A választásokon a kihívók is szembesülnek a rendszer támogatottságával és saját gyengeségükkel, így az örök ellenzékiségben is elnyerhető képviselői helyek biztonsága és a kormányra kerülés bizonytalan jövőben lebegő esélye kezelhető keretek között tartja a rendszerellenes tevékenységet.