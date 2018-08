Halpusztulás miatt rendeltek el horgászati tilalmat Pilisvörösváron

A Katasztrófavédelem helyi mérései szerint a víz extrém alacsony oldott oxigéntartalma okozhatja a tömeges halpusztulást a pilisvörösvári Nagy tavon – írja honlapján az egyesület.

Az egyesület hétfőn észlelte a halpusztulást, amit rögtön be is jelentették a rendőrségen, és az illetékes szerveket is értesítették. A helyszínre ezt követően mentek ki a NÉBIH, a Katasztrófavédelem és a Környezetvédelem munkatársa.

A NÉBIH vízmintát vitt, és keddre további nyolc vízmintát kért a Nagy tó különböző részeiről, ezen felül pedig halmintát vittek további vizsgálatra, a Katasztrófavédelem pedig mozgó laboratóriummal jelent meg, és a helyszínen megmérték a Nagy tó vizének oxigén- és nitráttartalmát.

Mint kiderült, a nitráttartalom megfelelő, de a víz oldott oxigéntartalma csak 2,33 mg/liter volt, míg az ideális 6,5 mg/liter lenne, a 4 pedig meg már kritikusan alacsony értéknek számít. A halpusztulás miatt az egyesület a Nagy tavon általános horgászati tilalmat rendelt el.