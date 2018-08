A csepeli polgármester is kiakadt a dugóra

Főleg az M0-ás út felújítása miatt óriási dugók alakultak ki Csepelen. A fővárosi közgyűlés ülésére tartva beszorult Borbély Lénárd, csepeli polgármester is, aki ezek után így fakadt ki Facebook-oldalán:

Teljesen elképesztő, ahogy sikerült megbénítani Csepel és Csepel-sziget forgalmát. Jó lett volna, ha a környező útépítések és körforgalom építői egyeztetnek egymással, és erről a mi kerületünket is tájékoztatják. Bár ezzel sem mennénk sokra, mert nem mi építkezünk. 35 perce vagyok úton a Fővárosi Közgyűlés mai ülésére (ami 15 perc múlva kezdődik), és most vagyok csak a Kvassay hídon. Pontosabban itt is csak állok.