Ágyi poloskák üthették fel a fejüket a Heim Pál Kórházban

Drámai ágyi poloskahelyzetről számoltak be az egyetemisták. A kollégium szerint nincs is olyan sok fertőzött szoba, ráadásul a diákok nem járnak a poloskamentesítő előadásokra.

Ágyi poloskák üthették fel a fejüket a Heim Pál Gyermekkórházban egy, az RTL-nek nyilatkozó anya elmondása szerint, a kórház mindent megtesz annak érdekében, hogy a fertőzöttséget megszüntesse – derült ki a csatorna híradójából.

A nő tizenegy napot töltött a kórház belgyógyászati osztályán, ahol állítása szerint poloskák voltak az ágyában, ami miatt nem is nagyon akart a szobájában tartózkodni.

A többi beteg elmondása szerint nem egyedi esetről van szó, a Heim Pál Kórház ugyanakkor Facebook-oldalán azt írta, kizárólag a nagy forgalom és az intenzív látogatások miatt, az intézményen kívülről kerülhet be ágyi poloska az intézménybe.

Hozzátették, jelenleg poloskafertőzés az adott kórteremben nincsen, a többiben pedig elvégezték a biztonsági fertőtlenítést. Az RTL kereste a kórházat, hogy jelenleg hol tart a fertőtlenítés, hány kórterem érintett, és hogy elvégeztették-e az előírt kötelező irtásokat, de a kórháztól csupán azt a választ kapták, hogy a fertőzés a legkorszerűbb osztályon ütötte fel a fejét, az említett kórteremben pedig már megszűnt a fertőzés.

Az ágyi poloska (Cimex lecturalius) megjelenését nehéz észrevenni, az állat csak akkor bújik elő, ha az ember már alszik. Akkor viszont nagyon is, mert emberi vérrel táplálkozik. A fertőzést is a csípése által okozott kiütések alapján a legkönnyebb észrevenni. A kiütés főleg a kéz- és lábfejen, az arcon, a testhajlatokban jelenik meg, általában reggelre vagy délelőttre, és a szúnyogcsípéshez hasonlóan viszket is, viszont annál hosszabb ideig, akár egy hétig is.

Gyorsan szaporodik, napi 2-3 petét rak, és akár másfél évig is életben marad. Átlagosan csak 30 nappal a poloskák megjelenése után szokták észrevenni a fertőzést, addigra már több tucat példány is kikelhet, ezért az irtásuk se könnyű feladat. Egy rovarirtócég által üzemeltetett fővárosi poloskatérkép szerint 2008 óta gyorsan nő a fertőzések száma.