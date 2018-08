Orbán és miniszterei dalra fakadtak a kormányülésen

Orbán Viktor nyári szabadságáról hazatérve belevetette magát a politika sűrűjébe, a tegnapi milánói utazása után szerdán már ülésezik is a kormány. Ezelőtt vagy ennek szünetében pedig felköszöntöttek egy korábbi miniszterelnököt, Boross Pétert, aki a napokban volt 90 éves.

A jelenlegi kormányfő videót is feltöltött a kedves pillanatokról. A jelenet elején érdemes megragadni, hogy Orbán milyen finoman inti Borosst, hogy hova álljon a köszöntés kedvéért.

Az is figyelemre méltó, hogy mennyire különböző énekiskolákat képviselnek a kormány tagjai. Semjén Zsolt példásan kihúzza magát, hiszen így mélyebbről és tisztábban tudja képezni a hangokat. A miniszterelnök-helyettes láthatóan gyönyörűen artikulál is. Rogán Antal fickándozik a jelenetben, le sem tagadhatná, hogy szeret társaságban énekelni. Gulyás Gergely viszont mintha picit feszengene, olyannyira, hogy az utolsó pillanatokban már egyáltalán nem is hagyták el ajkait énekhangok.

De érdemes megnézni az egész videót: