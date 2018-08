Megelégelték a hatóságok tehetetlenségét, akcióba kezdtek a budapesti holokauszt-álmúzeumnál

Meglátogattuk a nagy felháborodást kiváltó Soá Pincét a Wesselényi utcában, és mi is felháborodtunk. Az izraeli ügyvéd a zsidó történelem Ópusztaszerét akarta berendezni az Eichmann bunkerének hazudott szenespincében, de alig nyújt többet, mint egy szabadulószoba.

A Wesselényi utcában, a Dohány utcai zsinagóga szomszédságában található egy igazi hungarikum:

a világ egyetlen holokauszt-álmúzeuma.

A szenespincében berendezett, furnérlemezekre szegelt faliújságokból, műanyag kerti székekből és fényképmásolatokból álló gyűjteményféleségnek már a léte is felér egy történelemhamisítással. Az izraeli, de a kilencvenes évek óta Magyarországon élő ügyvéd, Avner Friedman által üzemeltetett vállalkozásról tavaly ősszel kezdtek megjelenni a felháborodott írások, melyek hatására mi is meglátogattuk a pincét és mi is felháborodtunk.

A sajtóban megjelent kritikák, illetve a különféle zsidó szervezetek egyöntetű tiltakozása ellenére a Soá Pince a mai napig is működik. Az egyik helyi lakos hiába jelentette be a hatóságoknál (a NAV-nál és a fogyasztóvédelemnél például), hogy történelemhamisítás és a fogyasztók megtévesztése zajlik, mert bár a bejelentését befogadták, az álmúzeum a folyó vizsgálatok ellenére is működik. A következménynélküliséget megelégelve döntött úgy pár felháborodott ember, hogy

az álmúzeum előtt figyelmeztető szórólapokat nyomnak a belépésen gondolkozó turisták kezébe.

Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index

Egyébként a Soá Pince hivatalosan nem is viselhetné a "múzeum" megnevezést, mivel még kiállítóhelyként vagy gyűjteményként sem szerepel az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ adatbázisában - igaz, Friedmann nem is kérelmezte ezt a múzeumok szakmai felügyeletét ellátó Emminél.

(merce.hu)