Hernádi Zsoltot rendőrök kísérték a bíróságra múlt csütörtökön

Ahogy arról beszámoltunk, múlt csütörtökön elutasította a Fővárosi Törvényszék azt a horvát kérelmet, mellyel Hernádi Zsolt Mol-vezér kiadatását kezdeményezték a náluk folyó vesztegetési ügyben. A hosszú indokolás szerint, amelyben az eddigi összes végzést, horvát döntéseket is felsorolt a bíró, ezek mind azt erősítették, hogy Hernádi Zsolt átadása esetén nem látják biztosítottnak, hogy megkapná a tisztességes eljáráshoz való jogot. A döntés indoklásáról, és az egész vesztegetési ügy hátteréről ebben a cikkünkben olvashat bővebben.

A múlt csütörtöki tárgyalásra késve érkeztünk, ahogy más újságírók is. Ennek alapvetően az a magyarázata, hogy a Fővárosi Törvényszék 14:06-kor küldött egy még monogramot sem tartalmazó közleményt azzal a szöveggel, hogy: "14:00 órakor kezdik tárgyalni annak a férfinak az átadási ügyét, aki ellen a horvát hatóságok bocsátottak ki európai elfogatóparancsot egy vesztegetés bűntette miatt indult eljárásban." Tehát hat perccel a tárgyalás megkezdése után küldték ki a tárgyalásról szóló közleményt.

Mint most az RTL Klub a törvényszéktől hivatalosan megtudta, Hernádi Zsoltot a tárgyalás előtt rövid időre őrizetbe vették, majd rendőrök kísérték a tárgyalásra. Ahogy a törvényszék írta a csatornának: "a törvényeknek megfelelően H. Zs. őrizetbe vétele is megtörtént, s őt az elfogatóparancsot foganatosító hatóság beosztottjai kísérték a tárgyalás helyszínére".

Mi, miután megkaptuk hat perccel a tárgyalás kezdete után a közleményt, odamentünk a törvényszékre, ahol egyébként kinyomtatott papíron a tárgyalóterem mellett ki volt írva, hogy Hernádi Zsolt ügyében folyik a tárgyalás kiadatás miatt. A terem előtt szolgáló fegyveres őr megkérdezte a tárgyalást vezető bírót, hogy a megérkezett sajtó munkatársai bemehetnek-e, de végül csak a szünet után, az ítélethirdetésre mehettünk be.

A fővárosi törvényszék sajtóosztályának vezetője is megérkezett a terem elé, ahol a kérdésünkre, hogy mennyire jellemző, hogy ezeket a tárgyalásról szóló közleményeket percekkel az ülés kezdete után küldik ki azt mondta, hogy ők is csak félórával a tárgyalást megelőzően kaptak erről értesítést, de a dolgot az is nehezítette, hogy:

"Ha hiszi, ha nem, a kolléga számítógépe éppen akkor fagyott le, amikor a közleményt szerette volna kiküldeni".

Így aztán a rendőri kísérettel érkező Hernádi Zsoltot nem, csak a számára kedvező döntést hozó bírósági ítélethirdetés után szabadon távozó Hernádit láthatta a sajtó.

Mint egy volt törvényszéki munkatárstól megtudtuk, sajnos a magyar bírósági szervezet működése magában hordozza az ilyen eseteket. Mert miközben az ügyet tárgyaló bíró már tudja a pontos időpontot, és miközben a bíró munkatársa már kinyomtatta a kis papírt arról, hogy a teremben kinek az ügyét tárgyalják, és már ki is helyezte azt az ajtó mellé, aközben sokszor a bírósági sajtóosztály még nem kapott hivatalos értesítést a tárgyalás pontos adatairól. Ennek megfelelően nem is tudják időben kiküldeni.

Ezt erősíti az is, amit nekünk mondtak, hogy félórával korábban kaptak erről hivatalos tájékoztatást, és ezt válaszolták a csatornának is. Azt írták:

az ilyen eljárásokról akkor nyújtanak tájékoztatás, amikor az őrizetbe vételt követően az ügy megérkezik a bíróságra.

Itt mondjuk ha nem fagy le az a fránya gép, azért talán még elcsíptük volna a tárgyalás elejét.

(Borítókép: Hernádi Zsolt a Főváros Törvényszéken 2018. augusztus 23-án. Fotó: Bődey János/Index)