Kásler: Az interneten minden megtalálható, de egyvalamire nem tanít meg

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskolában nyitotta meg a 2018/2019-es tanévet. Az oktatás szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, amikor 740 ezer általános iskolás és 518 ezer szakközépiskolás, szakgimnáziumi és gimnáziumi tanuló megy iskolába.

A nemzeti tanévnyitón helyszíne és az ott elhangzó beszédek csak megerősítették az elmúlt években már tapasztalt értékalapú oktatáspolitika folytatását, amely egyszerre próbálja meg érvényesíteni a nemzeti múlt hagyományainak ápolását, a keresztény erkölcsre nevelést és a XXI. századi kihívásokhoz való alkalmazkodást.

Mészáros János, az iskola igazgatója arról beszélt, hogy az intézményt a szatmári irgalmas nővérek a diákoknak építették meg 1929-ben, de már akkor modern felszereléssel látták el a tantermeket és még tanuszodát is építettek. Az igazgató elsősorban a diákokhoz beszélt, mondván az iskola főként róluk szól. Ott töltik aktív idejük nagyobb részét, ezért fontos, hogy jól érezzék ott magukat, mert az ismeretek is így maradnak meg jobban a fejükben, idézett egy a jövő iskolájáról szóló tanulmányból. Az igazgató szerint a tanulmány arra nem tér ki, hogy mindez milyen alapra épül. Márpedig ezek szerinte a következők: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből", "legyetek irgalmasok" és mindig van valaki, "akit megszólíthatunk úgy, hogy mi atyánk".

Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere is végig arról beszélt, hogy a tudás önmagában semmit nem jelent értékek nélkül. A diákokhoz szólva azt mondta: az iskolában összegyűjthetik és élvezhetik a tudás gyümölcseit, de hogy el ne tévedjenek, meg kell tudniuk megkülönböztetni a jót a rossztól, az emberit az embertelenről.

Kásler arra is felhívta a diákok figyelmét, akiket ifjú barátaimnak nevezett, hogy

a XXI. században mindet meg lehet találni az interneten, de az internet arra nem tudja megtanítani az embert, hogy hogyan kell gondolkodni és értékesen élni.

Kásler felidézte: nemcsak a történelem sorsfordulóinak megtanulása fontos az iskolában, hanem annak megértése is, hogy mi miért következett be és ennek mi lett a következménye. Az iskolában például megtanulják, hogy Szent István 997-től uralkodott, de tudni és érteni kell azt is, miért maradhatott fenn ez az állam a mai napig, és a kereszténységgel "hogyan emelkedett szakrális magasságba ősi kultúránk, és hogyan alakult ki ebből jogrendünk, életformánk". Az iskolában megtanulják a gyerekek a természet alkotóelemeit az élőlények szerveit, folytatta a miniszter, de az ember több mint élőlény, mert gondolkodik és hite van.

Kásler a pedagógusokhoz szólva azt mondta: tanítani öröm, nevelni nehéz, ezért azt kérte a tanároktól, hogy hivatással tanítsanak és neveljenek:

A gyerekek a mi jövőnket jelentik, fedezzék fel a tehetség irányultságát és segítsék szárba szökkenését.

Szabó Dezsőt idézte, aki azt írta: minden magyar felelős minden magyarért, bárhogy és bárhogy éljen, bárhogyan gondolkodjon és bárhonnan származzon.

A miniszter csak röviden beszélt a készülő új Nemzeti alaptantervről. Erről azt mondta:

Nemzetünk ismételt felemelkedését várjuk a Nemzeti alaptantervtől. A legkiválóbbak készítették elő a szakmai javaslatokat. Mi észrevételeinkkel, javaslatainkkal, elvárásainkkal, önök erkölcsi támogatással járultak hozzá, így mindnyájan alkotótársak vagyunk.

"Önök vállalták a felelősséget és nehézséget, de az örömöt és a boldogságot is, hogy isteni parancsból és szép emberi vágyakból új minőséget hozzanak létre" - mondta a szülőknek. A kormány hálás a szülőknek, mert az államtól kapott egyre magasabb támogatással jól sáfárkodnak, "a változó értékű pénzt örök értékekbe és a jövőbe fektetik". Kásler szerint a család a legértékesebb szövetség, mert belőle épül fel a nemzet, és "nem véletlen, hogy a családszerető magyar nép az elmúlt 1100 év alatt megharmincszorozta magát, és a Kárpát medence legnépesebb nemzete ma is".

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Késler azt mondta: a kormány idén 190 milliárd forinttal többet költ az oktatásra, mindent megtesz a feltételek megteremtése érdekében, de ennek minősége a gyarapodó családoktól, pedagógusainktól és reményteljes ifjúságunktól függ.