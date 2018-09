A Kétfarkú és a MÁV kalandja a rákosrendezői szaros vécével

Egy hónapja írtuk, hogy miközben a Kétfarkú Kutya Párt a MÁV területére eső bicikliutat építette Rákosrendezőnél, rájuk hívták a rendőröket, akik ki is mentek a helyszínre. A dolog azért különösen vicces, mert pont a MÁV az, ami az égvilágon semmit nem tett eddig azért, hogy a százméteres szakasz járható legyen, viszont arra kínosan ügyelnek, hogy még a figyelmet se hívja fel senki arra, hogy milyen állapotban van az út: korábban már egy "Kerékpárutat szeretnénk a Rákosrendezőre!" táblát is leszereltettek a helyszínen.

De a Kutya Párt ezt csak nem hagyta annyiban. Ahogy írják, mivel az állomásfőnök néni rájuk hívta a rendőröket, most ők is megnézik, "ő hogyan bán a rábízott közvagyonnal". Megnézték például az állomás WC-jét is, ami kegyetlen állapotban volt, íme:

Kikérték a MÁV-tól hivatalosan, hogy a cég mennyit költ erre az állomásra, ebből kiderült, hogy a vizesblokk takarításának négyzetméterára alapján havi 8 ezer forintért takarítják ezt a vécét. Amikor szembesítették a nénit, hogy hát az állomáson is van némi probléma, azt válaszolta: a bicikliút azért zavarja, mert arra rálát az ablakából, de a szétszart wc-t meg nem. Ezen segítendő készítettek egy ilyet:

Két nap múlva aztán a Kutya Párt visszament, és azt látta: a mellékhelyiség makulátlanul csillog, ám a történetnek itt nincs vége.

A helyiséget ugyanis - most, hogy ki lett takarítva - kulcsra zárták, és egy hozzávezető térképet függesztettek ki az ajtóra, hol is találhatják a kulcsot azok, akik használni szeretnék. Jó kincsvadászatot: