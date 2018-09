Belső levél ír a kínzó orvoshiányról a Honvédkórház sürgősségi osztályán

A Honvédkórház sürgősségi centruma "legkésőbb október első harmadának végére jelen személyi állománnyal, illetve műszerezettséggel működésképtelenné válik" - olvasható abban a belső levélben, amelyet Kun Szabó István vezérőrnagynak, az MH Egészségügyi Központ parancsnokának írtak. Az Index anonim üzenetküldő alkalmazásán keresztül érkezett dokumentum részletezi is, milyen problémák vezethettek el odáig, hogy Zacher Gábor a sürgősségi osztály vezetője távozott posztjáról.

A levélben szereplő információkat azért hozzuk nyilvánosságra, mert közérdek fűződik a főváros legnagyobb sürgősségi centrumát érintő működési problémák ismertetéséhez, és a betegek érdekében a helyzet minél gyorsabb rendezéséhez.

A Zacher Gábor aláírásával készült levél tételesen felsorolja, hogy a sürgősségi centrumban dolgozó orvosok közül hatan töltik felmondási idejüket, ketten gyermeket várnak, egy ember végleg el akarja hagyni a pályát, többen kevesebb óraszámban vagy félállásban szeretnének dolgozni, egy orvos a PhD-ja miatt fizetés nélküli szabadságra megy, egy orvost pedig külföldi misszióba vezényeltek.

A levél szerint a távozókat nem tudják teljes mértékben pótolni, így gondot fog okozni az ügyeleti műszakok megszervezése. Utalnak arra a más sürgősségi osztályokon is létező (de hivatalosan letagadott) problémára, hogy az ügyeleti műszakokban keletkezett "lyukak" betöltésére más osztályokról irányítanak át orvosokat a sürgősségi ügyeletre. A probléma itt az, ahogy a levél is említi, hogy az így oda vezényelt orvosok egy részének semmilyen sürgősségi gyakorlata nincsen.

Sőt volt olyan orvos, akinek "elmondása szerint fonendoszkóp legutóbb az egyetemen volt a zsebében, azóta nem használta, és a fonendoszkópmentes idő akár több 10 év is lehet".

A szöveg külön hangsúlyozza, hogy mindez csak az általános helyzetet szemlélteti, nem személyekről és személyek ellen szól. "Az októberi beosztás elkészítése és az a szerint való munka ilyen létszám mellett nem vállalható" - áll a levélben.

"Mellékelek egy másik adathalmazt, mely a jelenleg működő, működésképtelen műszerek listáját tartalmazza", folytatódik a levél. "Évek óta jeleztük és jelezzük, hogy az eszközök amortizálódtak, pótlásuk nem történt meg". A problémák felsorolása között szerepel az is, hogy a betegeket a sürgősségi centrumból csak többszöri telefonhívás és alkudozás után tudják áthelyezni másik osztályra, amely idő- és energiarabló tevékenység.

Megkerestük az ügyben Zacher Gábort, aki kérdésünkre azt mondta: rendkívül nehéz helyzetbe hozzuk most ezzel, mert ezután biztosan azt fogják gondolni, hogy ezt a levelet ő osztotta meg a nyilvánossággal, de ő kategorikusan elhárít minden ilyen feltételezést.

Amit kellett, én már elmondtam az ügyben a sajtóban, ez a sárdobálás sehova nem vezet. Én hálás vagyok a Honvédkórháznak, büszke vagyok az ott eltöltött több mint négy évre. Fantasztikus emberekkel dolgoztam együtt, nincs bennem tüske és nem akarok pocskondiázni senkit.

Zacher a levél hitelességére vonatkozó kérdésünkre csak annyit mondott: az ebben szereplő problémák ismerősek számára, hiszen ezeket korábban többször jelezte az intézmény vezetésének.

A főváros legnagyobb forgalmú sürgősségi centrumát vezető Zacher Gábor pénteken adta be felmondását. Mint mondta: nem tud elszámolni a lelkiismeretével, mert ilyen személyzeti feltételek és felszereltség mellett nem tudják megfelelően ellátni a betegeket. A kórházat fenntartó Honvédelmi Minisztérium ezután azt közölte: Zacher Gábor szerződése 2018 végén amúgy is lejár, de arról már korábban döntés született, hogy azt nem hosszabbítják meg. A tárca azt is írta, hogy a kórház vezetősége minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a szükséges orvosi létszám és a technikai feltételek mindenkor rendelkezésre álljanak.

A Magyar Idők közben azt írja: Zacher Gábor elismert szakember, de a sürgősségi osztály vezetésével kapcsolatban megoszlanak róla a vélemények. A Magyar Idők szerint "vezetésének négy és fél éve alatt – többek között miatta is – legalább kétszáz szakember távozott a sürgősségi centrumból". A Magyar Idők azt állítja: több orvos úgy nyilatkozott, hogy miután értesültek Zacher felmondásának híréről, visszalépnek távozási szándékuktól.

Zacher Gábor erre az Indexnek azt mondta: ezt nem is kívánja kommentálni. "Keressék meg a már korábban távozó orvosokat, és kérdezzék meg tőlük, hogy mennyire változtatnak a véleményükön és visszamennek-e dolgozni."