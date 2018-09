Kisvárdát felforgatta a délutáni vihar

Kisvárdán a késő délutáni és kora esti órákban mintegy másfél óra alatt jóval több mint harminc bejelentés érkezett a műveletirányítási ügyeletre - írja a Katasztrófavédelem.

A rajokat elsősorban kidőlt fákhoz riasztották. Egy ilyen akadályozta egy ideig a forgalmat például a 4-es főút Kisvárda és Ajak közötti szakaszán, valamint a Kisvárda és Kékcse közötti úton is. A Mártírok útján és a Kossuth Lajos utcában autókra, a Gagarin utcában egy garázsra, a Bessenyei közben pedig villanyvezetékre borult egy fa, és több helyen vízbeömlések miatt is be kell avatkozniuk az egységeknek. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.