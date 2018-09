Rohácnak mindegy, hisznek-e neki a rendőrök vagy sem

Lényegében lezárult a Prisztás-gyilkosság ügyében elrendelt perújítási nyomozás, a rendőrség arra a megállapításra jutott, hogy nincs ok a perújításra, mivel Rohác vallomása „több irányból is cáfolva lett” - értesült a Pestisrácok. Mint ahogy azt az Index megírta, Jozef Rohác néhány hete beismerte, hogy ő ölte meg Prisztás József vállalkozót 1996 novemberében. Rohác nemcsak beismerte, de egy közel nyolc órán át tartó kihallgatáson részletesen is elmesélte, hogyan ölte meg Prisztást. Mindennek azért is van jelentősége, mert a Prisztás-gyilkosságban már tavaly jogerős ítélet született, a bíróság szerint az elkövető Portik Tamás egyik egykori "katonája", H. István volt. H. Istvánt ezért 15 év börtönre ítélték, jelenleg is ül.

Azt korábban a Magyar Idők írta meg, hogy forrásaik szerint Rohác semmi olyat nem mondott a vallomásában, amiről korábban ne írtak volna a magyar lapok, ugyanakkor egy sor olyan részletet megkerült, amit csak a tettes és segítője tudhat. Példának említette a lap, hogy a gyilkos kerékpárral érkezett, majd közelről fejbe lőtte a dzsipjébe beszálló Prisztást, ezután elhajtott. De a sajtó nem írt a kerékpár típusáról, hogy az sport- vagy túrakerékpár volt-e, és ezt Rohác sem tudta. Az Index ugyanakkor úgy tudja, hogy a kihallgatáson a nyomozók nem mentek bele a legapróbb részletekbe, hanem nagyjából előre megírt "sablonkérdéseket" tettek fel Rohácnak.

Megkerestük Rohác ügyvédjét. Fülöp Tamás az Indexnek elmondta: ő is a Pestisrácok cikkéből értesült arról, hogy a pótnyomozást a rendőrség lezártnak tekinti. Sem őt, sem ügyfelét erről nem kell, hogy értesítsék, hiszen a szlovák férfit csak tanúként hallgatták meg.

Ügyfelemnek mindegy, hogy mi a rendőrség álláspontja, vagy hogyan dönt majd az Ítélőtábla. Jozef Rohac elmondta ebben az ügyben, amit akart. Bármi is a rendőrség álláspontja, neki attól nem lesz se jobb, se rosszabb

- mondta Fülöp. Az ügyvéd az Indexnek elmondta: a közel 8 órás kihallgatásból egy nagyjából húsz oldalas jegyzőkönyv készült. Először Rohác előadta az egész történetet, ezek után pedig kérdezgették a nyomozók. Fülöp Tamás állítja: a Rohác által elmondottakban nem volt ellentmondás. "De a vallomását a Prisztás-ügyben keletkezett iratokkal nem tudom összevetni, mivel ez utóbbit nem ismerem" - hangsúlyozta az ügyvéd.

A rendőrség álláspontja azért is érdekes, mert a Prisztás-ügy nyomozásakor a leszámolásos ügyek egyik koronatanúja, a jelenleg tanúvédelem alatt álló Radnai László is úgy vallott, hogy Jozef Rohác ölte meg a vállalkozót. Ráadásul a szemtanúk is egy átlagos testalkatú elkövetőről beszéltek, márpedig a gyilkosság által elítélt H. István kifejezetten nagydarab, kövér testalkatú volt ebben az időszakban.

Egy hónappal azután, hogy Prisztást lelőtték, az alvilágban csak Cinóberként ismert Domák Ferenccel is végzett egy gyilkos , méghozzá ugyanazzal a módszerrel, ahogy Prisztással: nejlonzacskóba burkolt hangtompítós pisztollyal. A zacskóra azért volt szükség, hogy a kirepülő töltényhüvelyeket felfogja, és azok ne hulljanak a földre. Ez azért érdekes, mert korábban az ügyészség Roháčot vádolta Cinóber megölésével, de a bíróság nem látta bizonyítottnak, hogy valóban a szlovák férfi lett volna a gyilkos, és később az ügyészség is úgy ítélte meg, hogy nincs elég bizonyíték ellene.

De van egy másik érdekesség is. Mégpedig az, hogy a Prisztás-ügyben Radnai ezen állítását lényegében figyelmen kívül hagyta a bíró, miközben épített egy másik tanú, K. Györgyi vallomására. K. Györgyi Portik Tamás egyik bizalmasa volt. Csakhogy K. Györgyi vallomását az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő gyilkosság ügyében született ítéletnél egy másik bíró figyelmen kívül hagyta, mondván, a tanú hiteltelen. Tehát a Prisztás-ügyben a bíróság úgy is H. Istvánt nevezte meg gyilkosnak, hogy a vád egy olyan tanú vallomására épült, amelyik egy másik büntetőperben hiteltelennek lett nyilvánítva, miközben Radnai vallomását figyelmen kívül hagyta.

A kilencvenes évek hírhedt alvilági leszámoláshullámában a legtöbben Prisztás József lelövését emlegetik az első komolyabb esetként, noha hasonlóan brutális leszámolás egy évvel korábban is történt. 1995 nyarán a budapesti Zugligeti úton menyasszonya szeme láttára lőtte agyon valaki géppisztollyal Muskovics Gyulát. Az áldozat régi barátja-üzlettársa volt egyébként a Prisztás-gyilkosságban felbujtóként megvádolt Portik Tamásnak, a tököli fiatalkorúak börtönében együtt ültek. A máig felderítetlen gyilkossági ügy egyik érdekessége, hogy az Aranykéz utcában 1998-ban felrobbantott Boros Tamás – rendőröknek tett – vallomásában azt állította, hogy Muskovicsot Portik ölette meg.