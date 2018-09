Gulyás Gergely leállította az Orbán-család ügyvédjének milliárdos szerződéseit

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kikoptatta az Orbán családot képviselő Bajkai István fideszes képviselőhöz köthető ügyvédi iroda milliárdos szerződéseit, írja a 24.hu. A lap úgy tudja: a Miniszterelnökség a 2020-ig meghosszabbítható keretszerződés kifutása után nem kötött újabb kontraktust további részfeladatokra.

Mint korábban az Index is beszámolt róla, az egykori Fidesz-alapító Bajkai István sikeres ügyvédi pályát futott be, majd beszállt a politikába. 2014-ben Erzsébetvárosban lett alpolgármester, idén tavasszal pedig országgyűlési képviselőnek választották. Bajkai az utóbbi időben Orbán Viktor, Orbán Ráhel és Tiborcz István jogi képviselőjeként is fellépett. A Bajkai Istvánhoz köthető SBGK ügyvédi iroda konzorciumban a Nagy és Kiss ügyvédi irodákkal, valamint az Ész-Ker Kft.-vel elnyert egy 4,8 milliárd forintos szerződést a Miniszterelnökségen az uniós közbeszerzések közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadására.

A 24.hu azt írja: a feladat kiszervezését a kancellária új vezetője és az Európai Bizottság auditorai egyaránt indokolatlannak találták. A miniszter kevéssé költséghatékonynak nevezte a külsős tanácsadók megbízását, a brüsszeliek kevésbé szemérmesen durva túlárazást jeleztek a magyar hatóságoknak.

Az eddig felhasznált összeget 3,5 milliárd forintra becsülték. A Miniszterelnökségen úgy számoltak, megéri kirúgni az ügyvédi irodát, és a feladatot a kancellária saját hatáskörében megoldani.

Fotó: Soós Lajos / MTI Bajkai István

A napokban hozott kormányhatározatból az is kiderül, hogy a Miniszterelnökség egy másik hasonló szerződést is kifuttat. A 4,9 milliárd forintos megbízást szintén az SBGK és az Ész-Ker nyerte el. A feladat itt több mint 10 ezer közbeszerzési dokumentum átvilágítása volt.

Az augusztus végén módosított kormányhatározat szerint a 2020-ig meghatározott elméleti keretösszegből 3,3 milliárdot már felhasználtak, a maradék 3 milliárd pedig a Miniszterelnökségre kerül. A 24.hu információi szerint ebből a 3 milliárd forintból oldják meg a Miniszterelnökségen a külső tanácsadók pótlását, vagyis ennyit fizetnek Gulyásék a Miniszterelnökség saját közbeszerzésellenőrző apparátusának bővítésére, a száz „szuperellenőrnek” a következő három évben, 2019 és 2021 között.