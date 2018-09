Ezt kamuzta a most hazahozott csengeri "örökösnő"

Úgy tudni, ma hallgatják ki a rendőrök Sz. Gábornét, azt a csengeri asszonyt, aki arról vált híressé, hogy 1300 milliárdot örökölt Svájcból. Még Kósa Lajost is átverhette, de másokat is, bővebben erről itt olvashat.

A nő áprilisban Svájcba utazott és onnan adott interjút a Független Hírügynökségnek. Érdemes így utólag felidézni ez az interjút, mert ebből is látszik, mekkora kamu a történet, amit előadott.

A nő ekkoriban áldozatként lett beállítva, mintha menekülnie kellett volna a kirobbanó botrány miatt. A riporter rákérdezett, hogy mit üzen azoknak, akik szurkolnak neki. Erre Sz. Gáborné így válaszolt:

Először is, hogy rám fér. Egyébként pedig teljesen igazunk van, mert mi ezt a pénzt tényleg megkaptuk. Sok jogvita volt, sok mindenről le kellett mondanunk, de a pénzzel mi rendelkezünk, van róla okirat, rendelkezünk vele. Még harminc, vagy hatvan nap, és minden a kezemben lesz.

Aztán jött a szokásos "papírom van róla"-duma. Az újságíró rákérdezett, hogy ezek szerint Svájcban intézi az örökségét, mire a csengeri Mark Zuckerbergné így felelt:

Igen, igen. Az ügyvéd úr – Helmeczy László – meg is kapja folyamatosan ezeket az iratokat, és tartja a kapcsolat a svájci ügyvéddel. Bíróság fogja kiadni nekünk mindenről, hiteles másolatban azokat az ügyiratokat, magyar nyelven, amelyekben szerepelnek az összegek.

De még ezt is tudta überelni. Az újságíró elismételtette vele, hogy 60 napon belül csúcsgazdag lesz, mire Sz. Gáborné meglepőt húzott: "Még a többihez is hozzájutunk" - mondta, majd azt állította, hogy még az 1300 milliárdon felül is van pénz.