Nehéz NER-en kívüli expolgármesternek lenni

Négy éve közel kétharmaddal nyerte el Szentistván polgármesteri székét a Fidesz által támogatott jelölttel szemben Pusztai-Csató Adrienn, de nem tölthette ki 2019-ig tartó mandátumát. Arra hivatkozva, hogy a független polgármesterrel nem halad előre a falu, tavaly áprilisban lemondott a képviselő-testület, néhány hónappal később új polgármestert választottak – ekkor Pusztai-Csató – már az Új Kezdet jelöltjeként 42-56 százalékos arányban alulmaradt a hivatalosan független, de Tállai András kampánytámogatását élvező – Dobóné Koncz Judittal szemben.

A Népszava cikke szerint Tállai, aki többek között a térség országgyűlési képviselője, nem bocsátotta meg a 2014-es vereséget, bár a NAV korábbi elnöke visszautasította, hogy beleszólt volna a települések munkájába.

Pusztai-Csató azonban polgármesterként nem kapott meghívást hivatalos rendezvényekre, pályázataikat rendre elutasították, ez vezetett az új választás kiírásához.

Valakik lekérték a híváslistát

Mivel időközin szenvedett vereséget, a volt polgármester végkielégítést nem kaphatott, de a két gyermekét egyedül nevelő egykori jegyző előtte is szembesült a NER-rel: épp a kampány idején kapott egy NAV ellenőrzést unokatestvére cukrászdája, amelybe betársult. „Máskor egy vastag boríték érkezett a telefonszolgáltatójától a lakására, azzal, hogy küldik az általa lekért híváslistát. Ilyet azonban ő nem kért, ám mivel telefonja a polgármesteri hivatal flottájának része volt, így vélhetően mások voltak kíváncsiak arra, kikkel beszélgetett. Ez személyiségi jogokat sért, emiatt a helyi jegyzőnél tett panaszt, aki azóta sem méltatta válaszra.”

Pusztai-Csatót a környékbeli települések sem merték alkalmazni, egy 2014-es törvénymódosítás nyomán pedig arra sem számíthatott, hogy polgármesteri megbízatásának végével korábbi munkahelyére mehet vissza.

Végül Gödöllőn – a várost évtizedek óta az egykori MDF-es, jelenleg az Új Kezdet élén álló Gémesi György vezeti – kapott munkát, beruházási jogászként.

Mivel nem voltam kompatibilis a politikával, minden megtettek, hogy dilettánsnak állítsanak be, annak ellenére, hogy jegyzőként már volt közigazgatási tapasztalatom. A mostani munkakörömben jogászok minősítenek, és rendre pozitív visszajelzéseket kapok. Ezért is gondolom úgy, hogy egyfajta szervezett boszorkányüldözés folyt ellenem, amit persze nem helyi kútfőből vezényeltek le – mondta a Pusztai-Csató, aki kisebbik fiával költözött Gödöllőre, a nagyobbik továbbra is Egerben tanul, így a család csak hétvégenként látja egymást.