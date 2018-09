Egy fiatal borászt vertek halálra Badacsonyban

Szombaton egy rövid rendőrségi közlemény alapján számoltunk be arról, hogy dulakodás közben meghalt egy ember Badacsonyban, a részletekről csak annyit lehetett tudni, hogy két társaság szólalkozott össze. Azóta kiderült, egy fiatal füredi borász az áldozat, akinek barátnője is végignézte az egész verekedést, és az is, hogy helyben már jó ideje arról beszélnek, hogy egyre több a balhé, egyre rosszabb a helyzet, egy ideje benne volt, hogy előbb-utóbb tragédia lesz.

Az eset szombatra virradóan történt, egy fiatal társaság beszélgetett egy parkolóban, amikor egy autó be akart hajtani a behajtani tilos tábla ellenére, és éppen oda akart állni, ahol a társaság állt. Ebből konfliktus lett, és az autóban ülő két nagydarab férfi kiszállt, majd a társaság egyik tagját nagyon durván ütni kezdték. A szemtanúk elmondása szerint akkor is rugdosták, amikor már a földön volt.

A fiatal férfi nem mozdult már a földön, amire a két, autóból kiszállt férfi el akart hajtani, de a közben odaérő biztonságiak megpróbálták megállítani őket, egyikük az ablakon befújt paprikaspray-vel. Ezután az autóval egy oszlopnak is nekihajtottak, majd az árokban kötöttek ki. Amíg a rendőrök kiérkeztek, a biztonságiak tartották őket ott. A Tények riportja szerint a járókelők között volt egy orvos és egy ápoló is, ők próbálták meg újraéleszteni a földön fekvő áldozatot, de sem nekik, sem a kiérkező mentősöknek nem sikerült.

A hirbalaton.hu azt írja, "egy név nélkül nyilatkozó helyi lakos úgy tudja, Borsodból érkeztek a verekedést provokálók, akiknek a gépkocsijában ehhez szükséges eszközöket is találtak. A szóváltás már egy büfében megkezdődött, ami kint folytatódott egy behajtani tilos tábla miatt."

A helyiek beszámolója szerint a mentő nagyon későn ért ki, azt mondták, még a rendőrök is telefonáltak, hogy sürgessék őket. Orosz Péter az országos mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa a csatornának nyilatkozva elmondta, hogy a Tapolcáról ment a mentő, a mentősök átvették a folyamatban lévő újraélesztést, de sajnos nem tudták megmenteni a férfi életét.

Vasárnap délben a rendőrség közleményt adott ki, ebben azt írták, a két gyanúsított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakos, a 29 éves, illetve a 34 éves férfiak letartóztatását indítványozták.

Laposa Bence, borász, a badacsonyi képviselőtestület tagja azt írta ki az eset után Facebookra: "Amire egész nyáron számítani lehetett, az most bekövetkezett, hiába próbáltam hetek óta felhívni sokak figyelmét a tarthatatlan állapotokra! Bízom benne, hogy az érintettek (rendőrség, önkormányzat, vállalkozók stb.) magukba néznek, és nem marad következmények nélkül ez a tragédia! Döbbenet és tehetetlenség amit érzek, ha már más nem érzi a felelősséget, én mélységesen szégyellem magam a település és az önkormányzat nevében is, hogy ez megtörténhetett! Őszinte részvétem minden hozzátartozónak!"

Telefonon beszéltünk vele, hogy kicsit többet is megtudjunk arról, miért írja, hogy "amire egész nyáron számítani lehetett".

Elmondta, hogy a településnek ezen a részén a szórakozóhelyi kínálat egy része sajnos sokszor olyan közönséget vonz, akik között és akik miatt az utóbbi időben egyre több balhé, verekedés van. Mindehhez hozzátette, hogy szerinte a rendőrségi jelenlét egyáltalán nem elegendő, sokszor a biztonsági szolgálatok emberei állítanak le ilyen helyzeteket, miközben ez sok helyen nem is az ő feladatuk lenne. Így legtöbbször a rendőrök már csak akkor érnek oda, amikor vége egy-egy ilyen balhénak.

Szerinte több ponton is változtatni kellene: kicsit jobban oda kellene figyelni a kínálati oldalra, arra, hogy mivel, milyen közönséget szeretnének vonzani, illetve a közterületi biztonságra is.

Kardos Gábor, a Balatoni Kör szóvivője szerint Badacsony-alsó része évek óta csúszott egyre lejjebb, de idén durvult el igazán a helyzet. Az igénytelenség, ami itt megnyilvánult (a kínálatban és az alsó, part menti rész általános állapotában) egyre több balhés alakot vonzott. Gyakoriak lettek a verekedések az alsó büfésornál, ami mögött a parkolóban történt a szombati eset. A balatoni borászok ezzel a halállal egy kollégát vesztettek el, és szerintük felháborító az is, hogy az önkormányzatnak egy ember halála nem volt elég nyomós ok, hogy a hétvégi szüreti rendezvényeket lemondják - mintha csak a vendégektől remélt pénzbevétel lenne fontos, a vendégek élete nem.

Fotó: Google Street View A parkoló melletti büfésor

A fiatal borász emlékére megemlékezést szerveztek vasárnap este hatra. Többen jelezték, hogy a megemlékezés egyben tiltakozás is, nem szeretnék, hogy ez a züllés folytatódjon, szeretnék, ha megfordítanák az ehhez a tragédiához vezető folyamatokat. Azt érzik, a település ezen részével mintha azt üzennék, hogy az a vendégkör, ami a környező településeken már nem szívesen látott, azt ide várják.

A polgármester az eset után egy közleményt adott ki. Azt írta, megrendüléssel értesültek a halálesetről, és "a polgármester és a képviselő-testület a leghatározottabban fel fognak lépni, és minden tőlük telhetőt megtesznek már a mai naptól azért, hogy a jövőben a település környékén se történhessen hasonló".

Telefonon értük el a polgármestert, akitől azt kérdeztük, mit jelent pontosan az, hogy a mai naptól kezdve megtesznek mindent, illetve, hogy mik azok a dolgok, amiket terveznek megtenni. Azt is megkérdeztük, hogy az utóbbi időben ő is tapasztalta-e, hogy egyre rosszabb a helyzet a településnek azon a részén, hogy jelezték-e a biztonságiak vagy a rendőrök, hogy egyre problémásabb az a rész.

Krisztin N. László először azt mondta, a képviselőtestület csak arra hatalmazta fel, hogy annyit mondjon, ami a közleményben szerepel. További kérdésekre még annyit hozzátett, hogy a területen szolgálatot teljesítő biztonságiak és rendőrök figyelmét felhívták erre a körülményre, a képviselőtestület pedig a jövő héten fog döntéseket hozni. A kérdésre, hogy a biztonsági szolgálat, vagy a rendőrség jelezte-e korábban, hogy ez egy problémás terület, a polgármester azt mondta, nem.

(Borítókép: A parkoló a Google Street View 2011-es képén)