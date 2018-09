Exit poll: Erősödött a bevándorlásellenes párt Svédországban

Fontosabb részletek:

A svédországi választásokon az exit-pollok szerint ugyan a kormányzó Szociáldemokrata Párt kapta a legtöbb szavazatot, de történelme legrosszabb eredményét érte el.

Az egyik választási előrejelzés szerint a bevándorlásellenes Svéd Demokraták lettek a 2. legnagyobb erő, a másik exit-pol szerint továbbra is a 3. helyen állnak. Támogatottságuk a négy évvel ezelőttihez képest mindenesetre 3-6 százalékkal emelkedett.

Az egyik exit-poll azt mutatja, hogy az ellenzéki jobbközép-liberális blokk nagyobb támogatottságot kapott Stefan Löfven kormányfő szociáldemokrata-zöld koalíciójánál, de ezzel az eredménnyel ők is csak kisebbségben tudnának kormányozni.



A svédországi parlamenti választások első exit-polljai szerint a kormányzó Szociáldemokrata Párt kapta a legtöbb szavazatot. Az exit-pollok nem hivatalos eredmények. A szavazásról távozók körében végzett reprezentatív felmérés alapján készülnek. A voksolás lezárása után két exit-poll látott napvilágot:

A svéd állami televízió (SVT) által közölt exit poll szerint a kisebbségben kormányzó szociáldemokraták és zöldek együtt 39,4 százalékot kapnak, az ellenzéki jobbközép blokk pártjai összesen 39,6 százalékot, a populista-bevándorlásellenes Svéd Demokraták 19,2 százalékot és a második legerősebb párt lettek. Ez a mérés azt mutatja, hogy az ellenzék akár le is válthatná a most kormányzó baloldali-zöld koalíciót, de ők is csak kisebbségben tudnának kormányozni.

A TV4 exit pollja szerint a kormányzó baloldali blokk 41 százalékot, a jobbközép pártok 40,1 százalékot kapnak. A Svéd Demokratáknak itt csak 16,3 százalékot jeleznek előre, amellyel továbbra is a harmadik legerősebb pártnak számítanak.

Mindkét felmérés azt mutatja, hogy hiába kapta a legtöbb szavazatot a svéd Szociáldemokrata Párt, a mostani 25,4 százalékkal történelme legrosszabb eredményét könyvelheti el.

Csökkent a kormánykoalícióban részt vevő Zöld Párt és az ellenzék fő erejét alkotó Mérsékelt Párt támogatottsága is. A jobboldali ellenzéki blokkon belüli kisebb pártok, így a Kereszténydemokrata Párt és a Centrum Párt több szavazatot kapott mint a négy évvel ezelőtti választáson. Ugyanez igaz a szélsőbaloldali Baloldal Pártra is.

A bevándorlásellenes Svéd Demokraták négy éve 12,9 százalékot kaptak, az előrejelzések szerint most 3-6 százalékkal erősödtek.

A választáson 7,4 millió svéd választópolgár járulhatott az urnákhoz. Összesen 6300 jelölt száll versenybe a 349 parlamenti mandátumért. Emellett a 20 megyei tanács és a 290 önkormányzati gyűlés helyeiről is tartottak szavazást.

Svédországot 2014 óta kisebbségben kormányozta a Szociáldemokrata Párt és a Zöld Párt. A kormányt kívülről támogatta a szélsőbaloldali Baloldali Párt. Az ellenzéket a Mérsékelt Párt körüli jobbközép szövetség (Centrum Párt, Kereszténydemokraták és Liberálisok) alkották.

Az 1988-ban, alapított Svéd Demokrata Párt eredetileg neonáci ideológiák mentén szerveződött, később a bevándorlást és az EU-ból való kilépést tette meg fő témájává. A párt 2005-től Jimme Åkesson vezetésével egyre inkább elhagyta a túlságosan radikális elemeket. 2010-re 5,7 százalékkal sikerült bejutniuk a parlamentbe, négy éve már 12,9 százalékot értek el.

Svédországban is társadalmi és politikai feszültséget okozott, hogy a 2015-ös migrációs válság alatt 163 ezren érkeztek a tízmilliós országba, az elmúlt hat évben pedig összesen 400 ezer menekültkérelmet nyújtottak be. A liberalizmusáról, nyitottságáról híres ország végül arra kényszerült, hogy lezárja határait. A migrációval kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalatokról ott élő magyarok is meséltek az Indexnek.

Azóta a baloldali kormány több szigorítást vezetett be menekültügyben: fokozták a kitoloncolásokat, megnehezítették a családegyesítéseket. A skandináv országnak azóta számos problémával kellett szembesülnie: néhány város külső negyedében szabályos no-go zónák alakultak ki, helyi bandák összecsapásai okoztak feszültséget, de a kampányban előkerülta gyerekházasságok kérdése is. Ezeket az ügyeket leginkább a populista-bevándorlásellenes Svéd Demokraták lovagolta meg.