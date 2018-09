Hidegen hagyja a soroksári nő gyilkosát, hogy mit tett

A megbánás legkisebb jelét sem mutatja a soroksári futó nő megölésével gyanúsított 40 éves R. Szilveszter – tudta meg a Blikk.

A rendőrség a múlt hét végén közölte, hogy megtalálták azt az embert, aki öt évvel ezelőtt megölte Soroksáron Gyurik Krisztinát. Szerdán kapták a hírt a Nemzeti Szakértői és Kutató Központból, hogy egy, jelenleg is a börtönbüntetését töltő férfi DNS-mintája egyezést mutatott a megölt nő holttestén talált maradványokkal. A férfi tagadja a vádat.

A jelenleg rablás miatt 7 éves börtönbüntetését töltő R. Szilveszter nyaralókat, garázsokat tört fel, ahol pár napig meghúzta magát, ellopta a mozdítható értéktárgyakat, aztán továbbállt. A sors furcsa fintoraként egészen mostanáig éppen azért maradhatott rejtve, hogy ő lehet a soroksári futó nő gyilkosa, mert egy hónappal a gyilkosság után rablás miatt került börtönbe. Akkor ugyanis még nem volt kötelező levenni és összevetni a rabok DNS-mintáit. Ám 2016-tól, az új szabályok szerint, mindenkitől mintát kell venni, akit 5 évnél hosszabb szabadságvesztésre ítélnek.

A rendőrök szerint a férfi a gyerekkorát a helyszín közelében lévő Vízisport utcában töltötte. Később hajléktalan életmódot folytatott.

Az elhunyt nő férje, Kardos Lajos korábban is egy biciklis hajléktalanról beszélt, amikor arra emlékezett, hogyan indult a felesége keresésére. Már akkor az volt a gyanúja, hogy Krisztát egy hajléktalan ragadhatta el. "A bicikliúton észrevettem egy kerékpározó, barna orkánkabátos férfit. Ő volt az egyetlen a környéken, akit akkor este láttam. Faggatni kezdtem, de azt mondta, nem látott semmit. Akkor még nem tudtam, hogy eközben pár méterre tőlünk valószínűleg már ott hevert vagy haldoklott a feleségem" - mondta.

A Bors azt írja, hogy a nagydarab, hosszú hajú, ezért nagy feltűnést keltő R. Szilveszter napokkal a gyilkosság után megjelenhetett egy soroksári rendezvényen. Egy, a lapnak megszólaló helybélinek gyanús is volt: "Ott állt ez a hatalmas ember egy kisebb, általunk is ismert hajléktalannal, az arca pedig össze volt karmolva. Most, hogy látom a róla közzétett képet, biztos vagyok benne, hogy ő volt az" – mondta, és állította: akkor értesítette is a rendőrséget a gyanús alakról. "Tőlem, sok más környékbelivel együtt DNS-mintát vettek, ki is hallgattak, öt évig nem volt nyugtom az ügy miatt" – tette hozzá.