Letartóztatták a két férfit, akik agyonverték a fiatal borászt Badacsonyban

A Veszprém megyei főügyészség közleménye szerint, miután indítványozták a letartóztatását annak a 29 és 34 éves szabolcsi férfinak, akik szeptember 8-án Badacsonyban agyonvertek egy fiatal borászt, a bíró végzésében helyt adott a kérésnek, mivel a gyanúsítottak szabadlábon hagyása esetén a szökésüktől és a bizonyítás megnehezítésétől kellene tartani.

A hétvégén számoltunk be róla, hogy egy fiatal füredi borász halt meg egy badacsonyi parkolóban az alsó büfésor mögött. Az eset szombatra virradóan történt, egy fiatal társaság beszélgetett egy parkolóban, amikor egy autó be akart hajtani a behajtani tilos tábla ellenére, és éppen oda akart állni, ahol a társaság állt. Ebből konfliktus lett, és az autóban ülő két nagydarab férfi kiszállt, majd a társaság egyik tagját nagyon durván ütni kezdték. A szemtanúk elmondása szerint akkor is rugdosták, amikor már a földön volt.

A fiatal férfi nem mozdult már a földön, amire a két, autóból kiszállt férfi el akart hajtani, de a közben odaérő biztonságiak megpróbálták megállítani őket, egyikük az ablakon befújt paprikaspray-vel. Ezután az autóval egy oszlopnak is nekihajtottak, majd az árokban kötöttek ki. Amíg a rendőrök kiérkeztek, a biztonságiak tartották őket ott. A fiatal újraélesztését rögtön megkezdték, de végül a később kiérkező mentők sem tudták megmenteni az életét.

Az ügyben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés miatt folytat nyomozást, az ügyészség a közleményben úgy fogalmaz, hogy a két gyanúsított "ittas állapotban Badacsony egyik központi parkolójában egy közlekedési konfliktus miatt kialakult vita során több alkalommal testszerte megütötték és megrúgták a sértett férfit, aki a földre kerülve eszméletét vesztette. Életét a helyszínre érkező orvosi segítség sem tudta megmenteni."

Kardos Gábor, a Balatoni Kör szóvivője szerint Badacsony-alsó része évek óta csúszott egyre lejjebb, de idén durvult el igazán a helyzet. Az igénytelenség, ami itt megnyilvánult (a kínálatban és az alsó, part menti rész általános állapotában) egyre több balhés alakot vonzott. Gyakoriak lettek a verekedések az alsó büfésornál, ami mögött a parkolóban történt a szombati eset. De Laposa Bence borász, helyi képviselő is hasonlóan nyilatkozott, szerinte a településnek ezen a részén a szórakozóhelyi kínálat egy része sajnos sokszor olyan közönséget vonz, akik között és akik miatt az utóbbi időben egyre több balhé, verekedés van.

Kérdéseket küldtünk a megyei rendőrségnek is, hogy ők is érzékelik-e ezeket a problémákat, hogy tényleg megugrott-e a az olyan konfliktusok száma itt, amiben rendőrségi intézkedésre is szüksége van, válaszokat későbbre ígértek.