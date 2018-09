A lezárás a Százhalombatta–Ercsi elágazás vasútvonal-fejlesztésének a része, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt., a szakasz kivitelezését pedig az SZ-E Konzorcium végzi, ami a felcsúti Mészáros és Mészáros Kft.-t és a Vasútépítők Kft.-t takarja, a két cég egyébként nem csak a munkán, hanem közös e-mail-címen, és telefonszámon is osztozik. A megbízás nettó 48 milliárd 200 millió forint értékű, ami az eredetileg becsülténél 7 milliárd forinttal drágább.

Egy olvasónk azzal keresett meg minket, hogy a munkálatok miatt a százhalombattai dolgozókat elvágták a munkahelyüktől, több száz ember napi szinten van balesetveszélyes helyzetbe és szabálysértésbe kényszerítve az átgondolatlan kivitelezés miatt.

Két évre betontömbökkel zárták le az átjárót

Olvasónk így vázolta fel a kialakult a helyzetet:

„Ez a vasútvonal a város szélén haladva, egy korábban fény- és félsorompóval ellátott átjáróval választotta el a lakóövezetet az ipari parktól, ahova több száz munkavállaló jár az említett vasúti átjárón keresztül nap mint nap dolgozni. Augusztus 20. után ezt az átjárót röpke 2 évre teljesen lezárták, mindkét oldalra 3-3 betontömböt helyeztek (mint amilyen az M0 autópálya két iránya között is elválasztja a forgalmat)."

"Ezzel az autók, motorok, kerékpárok közlekedését teljesen kizárták, illetve a gyalogosok is csak a betonakadályokon átmászva tudtak közlekedni, mert a betontömbök mellett egyik oldalon egy munkagödör van közvetlenül, a másikon pedig bontásból származó beton halom.”

700 méter helyett 4,5 kilométeres séta, kamionok között

„NIF az általuk kiadott tájékoztatóban azzal a remek ötlettel állt elő, hogy közelítsük meg az Ipari Parkot a 6-os úton keresztül."

"Tehát aki mondjuk vonattal érkezett, majd egy 700 méteres séta után az Ipari Parkba ért, az most készüljön úgy, hogy 700 méter helyett 4-4,5 kilométert kell gyalogolnia – buszjárat nincs – egy olyan úton, ahol kamionok és autók száguldoznak mellette" – fűzte hozzá a forrásunk.

„Lakott területen kívül, mondjuk például sötétben este, mikor 22 órakor végzett a műszakjában, és még utána találjon valamilyen működő tömegközlekedési lehetőséget, hogy hazajusson” – folytatja az abszurd helyzet bemutatását a férfi.

A polgármester intézkedik: már csak 3-3,5 kilométer séta lenne

Ránéztünk a polgármester, Vezér Mihály Facebookjára is. Ami alapján nem úgy tűnik, hogy a kivitelező túlzottan elsietné a probléma megoldását. A polgármester augusztus 24-én írt levelet a NIF Zrt.-nek a vasúti átjáró lezárásával kapcsolatban, a következő posztra (szeptember 4.) pedig majdnem két hetet kellett várni, amiben a polgármester leírja:

egy ideiglenes átjáró tervén gondolkoznak a Hulladéktelep felé;

egyeztetések folynak arról, hogy közös teherviselés mellett a munkarendhez igazított autóbuszjáratokat indítsanak;

illetve a NIF Zrt. projektvezetőjét arra kéri, hogy nyissák meg hamarabb a tervezett vasúti átjárót.

Az olvasónk szerint nem nyújtana megoldást a dolgozóknak, ha a Hulladéktelepen keresztül járhatnának át:

„A lezárás után vélhetően jó páran megtalálták Vezér Mihály polgármester urat, aki a Facebook-oldalán jelezte, hogy felvette a kapcsolatot az illetékesekkel, és keresik a megoldást. Nyilván a városvezetés egész addig semmit nem tudhatott a vasúti fejlesztésekről, talán észre sem vették, olyan titokban és lábujjhegyen fúrtak-faragtak a munkások az építkezésen.

"Az egyeztetések eredményeképpen, a hét elején sikerült eljutni odáig, hogy a beton elválasztókat széthúzták annyira, hogy gyalog vagy kerékpárral át lehet férni közöttük, igaz, az esőzéseknek és a földmunkának köszönhetően bokáig érő sártengeren is át kell vergődni a munkahelyükre igyekvőknek. Ezzel párhuzamosan – a polgármester úr FB oldalán elhelyezett tájékoztató szerint – folynak a tárgyalások a Szákommal is, hogy az ő szeméttelepükön keresztül lehessen közlekedni. Ez azért is lenne nagy előrelépés, mert így csak 3-3,5 kilométer lenne a kerülő a 4,5 helyett” – jegyezte meg a forrásunk.

Szabálysértésre vannak kényszerítve

A férfi felhívta a figyelmünket arra is, hogy mindenképp szabályszegésre vannak kényszerítve a dolgozók.

„“A pénteki nap még annyi fejleményt hozott, hogy a lezárás mindkét oldalára kihelyeztek 1-1 táblát, miszerint munkaterületen járunk, és csak megfelelő egyéni védőeszközök használatával tartózkodhatunk ott szabályszerűen. Kíváncsian várom, hogy mikor lesz ott valaki, aki majd büntetni is fogja a munkába igyekvőket. Ha igazán biztosra akarnak menni, akkor a 6-os útra rendőröket is kivezényelnek, hogy ott a tilosban sétálókat, kerékpározókat (van kerékpárt tiltó tábla is az úton) az alternatív úton is megbírságolhassák. Ha pedig valakit baleset ér útközben, majd még azért is a sérült lesz felelősségre vonva, hiszen tilosban járt.”

Megkérdeztük az önkormányzatot, hogy lassan egy hónap alatt mire jutottak az egyezkedésekkel, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.