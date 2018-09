Koncepciós pert sejt a Teréz körúti robbantásban elítélt édesapja

"Beszélt Német Szilárd, Kósa Lajos, ülésezett a nemzetbiztonsági bizottság, aztán jöttek a rendőrségi kitüntetések. Mire föl, honnan tudták, hogy ebből ez lesz? De hát a koncepciós pereknek ez az alapjuk, ezért nem kellett volna két évig bohóckodni, meg a vizsgálatokat megcsinálni, ha már megírták az ítéletet" - mondta a Teréz körúti robbantás miatt fiára kimért életfogytiglani büntetés után Papp László.

A férfi szerint azonban ennek már a sajtóban sem tud hangot adni. "Többször elmondtam a Zalai Hírlapban, aztán megvásárolták azt is." "Nyilván a Fidesz érdeke volt, hogy ez a robbantás megtörténjen. Furcsa módon Kakuk György, akinek lehetett információja, meghalt" - mondta a DK tavaly januárban elhunyt politikusáról, hozzátéve, hogy neki személy szerint semmi köze a DK-hoz, de ez a haláleset is "elég érdekes".

"Ha esetleg én is meghalnék - bár nekem sincs semmi baja a szívemnek - akkor sorstársak lehetünk. Undorító dolog, hogy rendőröket használtak fel politikusok, és ebbe a fiamat meg a családunkat is be akarták vonni. A lányomat is oda hívták házibuliba a Király utcába és tudni lehetett, hogy én is a közelben vagyok. Ezek nagyon furcsa véletlenek" - mondta az édesapa.

Hogy pontosan mi lehetett elképzelése szerint a kormány szándéka egy megrendezett merénylettel, azt ő sem tudta megmondani.

Arra egyébként a bíró is utalt ítéletében, a büntetés súlyosságát indokolva, hogy a "bűncselekmény olyan időpontban történt, ami politikai találgatásokra adhatott okot", elvégre ez nem sokkal a migránskvótával kapcsolatos népszavazás előtt történt. A kormány azonban a legelső találgatásoknál sem hangoztatta, hogy egy nyugat-európaihoz hasonló migrációhoz köthető terrorista támadásról lehet szó.

"'Nem tudom, mi lehetett a szándék, nem is tudom bizonyítani, csak feltételezem, ahogy sok más ember is. Kormányzati oldalról nyilatkoztak, aztán másfél évig sározták a fiamat az újságjaikban, de nem volt energiám sajtóperekre. Egy érdekkörnek lehetett fontos az ügy nem tudok mást kitalálni."

Papp szerint a bizonyítékok vizsgálata is vitatható: volt szakértő, aki egyben, volt, aki darabokban kapta meg a merényletnél talált, P. László DNS-ét tartalmazó vezetékeket, amelyek szerinte egyébként is furcsán, egy irányba szóródva feküdtek a helyszínen. "Az ott begyűjtött DNS a kukába mehet, a környék ugyanis 15 percig biztosítatlan volt."

A helyszínen az ablaküvegen nem is találtak DNS-t, "aztán később hirtelen mégis" - sorolta az apa, aki szerint a nyomszakértő is másmilyen cipőről beszélt, mint amilyet végül a fiához köthetően találtak és a magasságszakértő is úgy módosította az álláspontját, hogy a leírás passzoljon a fiára.

A fia otthonánál, a Zala megyei Homokkomáromban lévő háznál zajlott házkutatást is törvénytelennek tartja: "A fiam előző nap átadta a kulcsokat, másfél órát rámoltak a rendőrök, erről jegyzőkönyv sincs. Aztán találtak robbanószert, felrobbantották, de nem vettek róla mintát, mert hogy felrobbant volna, ha megpróbálják. Hülyének nézik az embert." A szemtanúk bizonyosságát is vitatja, volt olyan, aki "az orráig nem látott el".

Hogy a fia hogy keveredhetett bele egy ilyen megrendezett akcióba, azzal kapcsolatban csak találgat: "Ő egy balfácán, egyedül élt, részben fasírtban voltunk, annyira nem, csak ilyen apa-fia viszony volt. Ezt is a szemére hányták, hogy megszakította a kapcsolatát a családdal, de ez nem igaz, telefonáltunk."

Szerinte az sem a fiára vall, hogy a házában katonás sorrendben álltak a flakonok. "Épp az volt a gond, hogy trehány volt. Egy ilyen szerkezethez fegyelem kell, ő szétszórt volt, csak felrobbantotta volna magát." Az apa úgy gondolja, hogy a bíró egyszerűen az ügyész álláspontját elfogadva felolvasta a vádiratot "Ez a legkényelmesebb, ezt próbáltam a szemébe mondani."

A család helyzetét ismerők szerint a családi konfliktust is számításba kell venni. P. László Gergely és testvére édesapjukkal Uruguayba ment el a válófélben lévő édesanya illetve a bírósági döntés elől, amely szerint az akkor 4 és 7 éves gyerekeket nála kellett volna elhelyezni. Elmondásuk szerint az anya nem is kereste a kapcsolatot a gyerekekkel, ám nem sokkal a merénylet előtt szokatlanul érdeklődött, még arról is, hány centiméter magas a fia.