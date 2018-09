Újabb sztori kering az amerikai médiában arról, hogy Orbánék zsarolással vesznek át cégeket

Újabb olyan sztori került elő az amerikai médiában, ami arról szól, hogy az Orbán-kormányzat emberei egy vállalkozót arra kényszerítenek, hogy olcsón adja el a cégét nekik. Legutóbb a Vox újságírója állította, hogy beszélt ilyen emberrel, most az Atlanticban írt meg Anne Applebaum újságíró, a régió szakértője egy hosszú magazincikk-elemzésbe ágyazva egy ugyanilyet.

"Egy magyar üzletember azt mondta nekem, hogy nem sokkal Orbán első hatalomra jutása után a rezsim haverjai követelték tőle, hogy adja el a céget alacsony áron. Amikor visszautasította, adóellenőrzéseket és a nyomásgyakorlás más formáit alkalmazták ellene, beleértve a megfélemlítést is, ami miatt testőröket is fogadott. Egy idő után eladta a magyarországi tulajdonait, és elhagyta az országot", írja Applebaum.

Mivel a két sztoriban szereplő mindkét üzletember elhagyta az országot, és mindkettő név nélkül nyilatkozott, nem zárható ki, hogy ugyanaz az ember beszélt a két amerikai újságírónak. Vannak azonban eltérések is a történetekben, például az egyik testőrről, megfélemlítésről, adóellenőrzésről beszélt, a másik ezeket nem említette, hanem attól félt, hogy kiszorítják a piacról, és nem kap EU-s pénzt, ha nem adja el a vállalkozást közel-keletieknek.

Maga a lengyel és magyar helyzetről szóló hosszú elemzés egyébként nem sok új tényt mond a magyar olvasónak: a magyar kormány átpolitizálja a közmédiát, fenyegetésekkel és hirdetési pénzek terelésével lerombolja a magánmédiát, Orbánhoz hű gazdasági elitet épít.

Applebaum elmélete, hogy ha adottak a megfelelő körülmények, bármelyik társadalom szembefordítható a demokráciával, és ha nem is az orwelli Nagy Hazugságot látjuk, de a magyar és a lengyel kormány a Közepes Hazugságot adja elő. A magyar egy összeesküvés-elméletet, ami szerint Soros muszlim migránsokat akar Európába hozni, a lengyel pedig a szmolenszki elméletet, miszerint oroszok ölték meg Kaczynskiékat.

"Schmidt Mária cinizmusa mindent átsző"

Magyarországon ennek az egyik letéteményese Schmidt Mária, Applebaum régi ismerőse, aki egyébként pont a haszonélvezője volt az átmenetnek, a férje ugyanis abban az időszakban lett vagyonos, írja az újságíró. "Tudja jól, mi volt az országban a 40-es években, mégis a kommunista párt módszerei szerint cselekedett, amikor átvette a Figyelőt. Kiszorította a független újságírókat, és megbízható, kormányhű emberekkel töltötte fel a helyeket".

Applebaum leírja azt a beszélgetést is, amin aztán összekülönböztek, mert Schmidt nyilvánosságra hozott részleteket belőle. Az újságíró azt írja, Schmidt a Saturday Night Live-ból gondolta alátámasztani, hogy Sorosé a Demokrata Párt, Obama egyik beszédjét idézte annak bizonyítására, hogy az USA ideológiai alapú kolonializáló erő. Arról is beszélt Schmidt, hogy a bevándorlás fenyegetést jelent Magyarországra, és ideges lett arra a kérdésre, hogy akkor hol vannak a migránsok. Majd azt mondta, Németországban, de utalt rá, hogy a németek nyomást fognak gyakorolni Magyarországra, hogy vegyék vissza a migránsokat. Schmidt arról is beszélt, hogy a nyugati média lenézi a többieket, mint egykor a gyarmatokat.

Applebaum azt írja, ahogy hallgatta Schmidtet, rájött, hogy nem változtak meg a nézetei, valójában soha nem is hitt a liberális demokráciában, számára a kommunizmus ellentéte nem a demokrácia, hanem a nemzeti szuverenitás. És ha ehhez olyan állam kell, amelyben nem a tehetsége, hanem a "hazaszeretete" miatt van valaki ott, ahol, akkor nincs ellene kifogása.

"Mindent átsző a cinizmusa. Szerinte Soros menekültsegítése nem lehet filantrópia, hanem Magyarországot akarja elpusztítani. Merkel sem segíteni akar, hanem bizonyítani akarja, hogy a németek most jók. És mindenkit ki akar oktatni a humanizmusról és morálról".

Ha elhiszed, te is szétvered majd a demokráciát

Applebaum szerint ne lepődjünk meg, ha valaki megkérdőjelezi a meritokráciát (amelyben mindenki tehetsége szerint boldogul) és a versenyt. A demokrácia és a szabadpiac kellemetlen is lehet, főleg, ha rosszul szabályozott, ha senki nem bízik a szabályozókban, vagy az emberek nem egyenlő pozíciókból kell nekiinduljanak. A vesztesek előbb vagy utóbb a versengés alapértékeit fogják megkérdőjelezni, írja.

"Az autoriter állam, még a félautoriter is azt ígéri, hogy a nemzetet a legjobbak irányítják, akik megérdemlik: a pártemberek, a Közepes Hazugság hívei.

Lehet, hogy ennek eléréséhez kicsit el kell téríteni a demokráciát, tisztességtelenné tenni a versenyt, vagy szétverni az igazságszolgáltatást. De ha hiszel benne, hogy te is az érdemesek között vagy, meg fogod tenni."

Szerinte a volt kommunista országokban széles körben elfogadott az a nézet, hogy a verseny nem jó, mert a 90-es reformok nem voltak fairek, sőt, az exkommunisták a politikai hatalmukat gazdasági hatalommá tudták átmenteni. Applebaum szerint azonban ma már ez sovány érv, mert például Lengyelországban antikommunisták vannak hatalmon 2005 óta, és nincs erős gazdasági vállalkozásuk sem a volt kommunistáknak.