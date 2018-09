Hétvégén eső, hétfőtől 30 fok

Hétvégén esős idő lesz, vasárnaptól viszont ismét száraz időre készülhetünk, jövő hét elején többfelé elérhetjük a 30 fokot. Az őszre a sárguló faleveleken kívül legfeljebb a hűvösebb hajnalok és a korai naplementék emlékeztetnek majd – írja az Időkép.

A pénteken érkező hidegfront hatására még szombaton is számíthatunk elszórtan kisebb esőkre. Nagyrészt napos idő jellemzi majd hazánkat, de reggel még nyugaton, északnyugaton párás, ködös idő lesz, a déli, délkeleti tájakon pedig záporok, kisebb zivatarok indítják a napot. Napközben rövid ideig tartó zivatarok alakulhatnak ki északkeleten, de máshol maximum néhány felhő takarhatja el a napot. Az MTI előrejelzése szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

Vasárnap reggel helyenként 10 fok alá csökken a minimum-hőmérséklet, de napközben már meleg, 23-28 fokos maximumokra készülhetünk. A Dunántúlon kissé gomolyfelhős lehet az ég, de a kellemes időt itt sem fogja megzavarni csapadék.

Hétfőn és kedden is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A legmelegebb órákban 30 fokig is felemelkedhet a hőmérséklet. A nyárias szeptember előreláthatólag szerdán is folytatódik.