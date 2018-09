8-27 fok lesz, és esni fog, kivéve a napsütéses és a szimplán borús helyeken

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint vasárnap estig a hőmérséklet alakulni fog, méghozzá hol így, hol úgy. Éjszaka, amikor a legalacsonyabb lesz, egészen 8 Celsius-fokig csökkenne a hőmérő higanyszála, ha az Európai Unió be nem tiltotta volna a higanyos hőmérőt. Nappal 23-27 Celsius fok is lehet, főleg, ha süt a nap, ami nappal elő szokott fordulni, most viszont nem fog, mert napközben az égbolt tele lesz gomolyfelhőkkel, kivéve ott, ahol néhány órára kisüt a nap, de nem mindenhol fog, főleg északkeleten.

Ha északkeleten laknak, és éjjel csavarognának, vigyenek magukkal esernyőt, mert azt mondják, hogy esni fog, és lehet, hogy mégsem fog esni, hiába mondják, akkor sem árt, ha van esernyő, és már lehet kapni ilyen tök piciket, amiket könnyű vinni.

Mondjuk az is igaz, hogy északkeletre és északkeleten nem nagyon van hova meg minek menni, szóval akár otthon is maradhatnak, és akkor nem kell esernyő. Meg menni se, sehova, sehol, én is ki akartam menni ma a bolhapiacra, aztán belegondoltam, hogy ki az a hülye, aki bolhát venne, de annyit nem ért meg a dolog, hogy kimenjek kideríteni.

Holnap, 23-27 fokban mondjuk biztos jó lesz sétálni, szóval menjenek sétálni, és ne féljenek a gomolyfelhőktől, mert csak gomolyognak, de tudják, amelyik kutya ugat, az nem harap, szóval hadd gomolyogjanak. (Azért vigyenek esernyőt, ha van.)

Az Időkép szerint holnap olyan ruhát lesz érdemes felvenni, mint amilyen a fiatal hölgyön van itt a képen, és az OMSZ adataival egybevágóan állítják (állítják egybevágóan a lófaszt, írják a holnapjukon), hogy szerintük is több lesz a felhő északkeleten, és a 25 Celsius-fokos nappali átlaghőmérséklet-előrejelzésük is az OMSZ által megadott hőmérsékleti tartomány számtani közepe, de ami a ruhát illeti, ebben még akkor se mennék ki a bolhapiacra, ha kéne bolha, de nem kell, és oda amúgy is inkább egy könnyű pulcsit vennék, meg egy hamisított Daniel Wellington karórát, amim ugyan nincs, de a bolhapiacon biztos lehet kapni.