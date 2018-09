A Fidesz a Jobbik fellegvárát rohamozza

Az eddigi jobbikos vezetésű Tiszavasváriban tartanak időközi választást. A pártok közül csak a Fidesz indított jelöltet, de a helyi Jobbik a város jegyzője, a függetlenként induló Badics Ildikó mögé állt be. Sikerül a Fidesznek elhódítani a várost?

Időközi polgármestert tartanak most vasárnap Tiszavasváriban, miután az eddigi, jobbikos polgármester lemondott. Fülöp Erik tavasszal a Jobbik listájáról bejutott a parlamentbe, és az országgyűlési munkát választotta.

Ezért kellett tehát időközit kiírni, amely jól mutatja majd, hogy a Fidesz erősödni tud-e abban a szabolcsi városban, amelyben még sosem győzött fideszes polgármester-jelölt.

A pártok közül ezúttal csak a Fidesz-KDNP állított jelöltet. Szőke Zoltán 20 éve önkormányzati képviselő, és 24 éve politizál a Fidesz tagjaként, és mint az Abcúg helyi kampányról szóló riportjából kiderül, "egyszerű, kétkezi melósként" hirdette magát a szórólapjain. A riport szerint a helyiek közül van, aki ezt negatívumként könyveli el, hogy nincs diplomája a jelöltnek.

Négy független indul még a választáson, de közülük is kiemelkedik az esélyesség szempontjából Badics Ildikó, a település jegyzője, akit a Jobbik és a most távozó jobbikos polgármester jelöltjének tartanak. A Jobbik hivatalosan az ÁSZ-büntetés miatt nem indult el ezen a választáson, Badics azonban nem hagyott kétséget afelől, hogy az eddigi jobbikos polgármester munkáját kívánja folytatni, az Alfahíren megjelent interjújában legalábbis elég dicsérően szólt Fülöp Erik tevékenységéről, és a helyi romatelepeken végzett munkáját is folytatni szeretné. Az esélyességére utal, hogy a Fideszhez közel álló média erősen nekiment Badicsnak az elmúlt napokban, az Origón például megjelent bármiféle bizonyíték nélkül, hogy migránsokat szeretne betelepíteni a városba.

Öten indulnak, a választáson, köztük függetlenként az a Rozgonyi Attila is, aki korábban a város polgármestere volt.

Badics Ildikó (független) - Tiszavasvári jegyzője, a Jobbik nem hivatalos jelöltje

Munkácsi Mihály (független) - volt fideszes, amikor alpolgármester lett 2014-ben, kizárta a Fidesz

Nácsáné Kalán Eszter (független) - a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetője

Rozgonyi Attila (független) - a város volt polgármestere, 2010-ben a Fidesz is beállt mögé, de akkor nem sikerült nyernie

Szőke Zoltán (Fidesz-KDNP) - 20 éve önkormányzati képviselő

A kampány dinamikája alapján leginkább Badics és Szőke között fog eldőlni a küzdelem, vagyis lényegében úgy értelmezhetjük a mostani időközit, hogy sikerül-e a Fidesznek elhódítania Tiszavasvárit a Jobbiktól.

2014-ben Fülöp Erik 52 százalékkal nyert, 2602 szavazatot kapott. Akkor két független ellenfele volt, a második helyen végzett Hosszú József 46 százalékkal, 2315 szavazatot begyűjtve maradt le mögötte. Érdemes lesz majd most este is nézni a szavazatszámot és az arányokat.

Az április parlamenti választáson a Jobbik az országos eredményénél jobban szerepelt a városban. A szavazókörök többségét Fülöp megnyerte a Fidesz jelöltje, Vinnai Győző ellen, bár a választókerületet Vinnai simán hozta (47-35 százalékra Fülöp előtt). Az Abcúg riportja szerint sok múlik azon, hogy a helyi romák milyen számban mennek el szavazni, közülük ugyanis sokan elégedetlenek a helyi közmunkaprogram felelősével, Zagyva Gyula volt jobbikos képviselővel, így a megkérdezettek jellemzően a Fideszt támogatták.

Este 19 óráig lehet szavazni, az eredményről természetesen beszámolunk majd.

(Borítókép: Szavazók Tiszavasváriban a Gépállomás utcai hímzõüzemben kialakított 10. számú szavazókörben az önkormányzati választáson 2014. október 12-én. MTI Fotó: Balázs Attila )