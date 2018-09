Elkezdődött az ellenzéki tüntetés a Bem téren "az európai Magyarországért"

Vasárnap délután közösen tüntet az MSZP, a DK és a Párbeszéd, az esemény apropója a Sargentini-jelentés, a három párt az esemény leírásában úgy fogalmazott "az európai Magyarországért a Sargentini-jelentést megszavazó összes ellenzéki párt" hirdetett tüntetést. "Meg fogjuk mutatni, hogy Magyarország sokkal több Orbán Viktornál és hogy nem lehet semmibe venni európai értékeinket, jogainkat, szabadságunkat" - írják a leírásban.

A tervek szerint a tüntetésen beszédet mond az MSZP, a DK és a Párbeszéd elnöke is, de emellett azért azt írták, várnak pártokat, civil szervezeteket és mindenkit, aki elutasítja az Orbán rezsim rombolását. "Európa mellénk állt, de most rajtunk a sor!", "az Európai Parlamentben Orbán és a Fidesz vesztett, Magyarország győzött", "álljunk ki Európáért, az európai Magyarországért! Európa már megtette a magáét, most mi jövünk!" - írták.

Magyar és uniós zászlókkal gyülekeztek az emberek, de van "Köszönjük Sargentini!" - feliratú is. A helyszínről Facebook-élőben jelentkezünk, itt tudja nézni. Később a beszédeket összefoglaljuk:

Borítókép: Huszti István / Index.