368 millió forintnyi csalással gyanúsítják Sz. Gábornét, a csengeri asszonyt, aki arról vált híressé, hogy 1300 milliárdot örökölt Svájcból. Az összeg ennél még több is lehet, hiszen hivatalosan nem mindenki követelte vissza a pénzt a nőtől, írja a 24.hu.

A nő – vagy ahogy egy ország megismerte, Marika – azért lett országosan ismert, mert átverte a fideszes Kósa Lajost, és elhitette mindenkivel, hogy óriási vagyont örökölt Svájcból. Marika azt állította, hogy bár az örökség miatt már milliárdos, de egyelőre nem jött meg a pénz, ezért hiteleztek neki jópáran, akik nyilván azóta is futnak a pénzük után.

Kósa Lajos úgy került a képbe, hogy Sz. Gáborné egy erről szóló hiteles közjegyzői okirat tanúsága szerinat a 4,3 milliárd eurós (átszámítva 1300 milliárd forintos) örökség kezelését bízta rá a fideszes politikusra, Kósa édesanyjának pedig 2,5 millió eurót (800 millió forintnak megfelelő összeget) akart ajándékba adni. A jelek szerint Kósának az nem tűnt fel, hogy 1300 milliárd forintnyi vagyonnal Sz. Gáborné gazdagabb lett volna, mint Csányi Sándor.

A csengeri sztori a választási kampány hajrájában robbant ki, a Magyar Nemzet írta meg. Kiderült, hogy Sz. Gáborné férje öngyilkos lett. Később a nő Svájcba ment, azzal a szöveggel, hogy intézi az örökséget, amit egyébként a mai napig nem kapott meg. Április 27-én nemzeti elfogatóparancs alapján Svájcban fogták el, és két hete hozták haza, akkor ki is hallgatták.

A négy és fél órás vallomásában továbbra is kitartott amellett, hogy nem csapott be senkit, és létezik az a bizonyos hagyaték. Ami pedig Kósa Lajost illeti, a nő azt mondta, a politikus is tudja majd igazolni, hogy a hagyaték valós, mert látta a dokumentumokat, és intézkedett is a hagyatékkal kapcsolatban. Az ügyben eljáró Mátészalkai Járásbíróság elrendelte a nő harminc napos letartóztatását. Az indoklás szerint az eddig ismert sértetteken túl több károsult is lehet, és tartani lehet attól, hogy a gyanúsított megszökne vagy megpróbálná befolyásolni a tanúkat.

A 24. hu szerint a letartóztatás óta bővült a gyanúsítás és a kölcsönkérők száma is. A nő ügyvédje, Helmeczy László szerint a kölcsönadók közül többen hisznek a nőnek, hiszen annak ellenére sem jelentették fel, hogy már le is tartóztatták különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt.

Van olyan család, amely 100 millió forintot adott neki kölcsön, de még nem követelte vissza tőle a pénzt. Ők ugyanis olyan dokumentumokat láttak, hogy tudják, hogy ez a pénz valós és létezik. Persze vannak olyanok, akik Kósa Lajos nyilatkozata óta nem hisznek neki. Állítja, hogy ha megkapja a hagyatékot, akkor hiánytalanul vissza fogja fizetni azokat a kölcsönöket, amiket kapott.

Helmeczy szerint könnyen lehet, hogy ügyfelét is megvezették. Ezt azzal magyarázza, hogy az esetek 90 százalékában a saját számlájára utaltatta a pénzt. Szerinte, ha Sz. Gáborné csaló lenne, akkor nem ilyen jól bizonyítható módon jut a pénzhez.