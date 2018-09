Gyurcsány: A Fidesz megerőszakolta az országot

"A kormány azért tud uralkodni, mert nem mutattuk meg az erőnket" - így kezdte beszédét Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök a Kossuth téren. A Demokratikus Koalíció "Ellenállás" néven tüntetéssorozatot indított a mai napon, céljuk, hogy új választást "csikarjanak ki" és "lemondásra kényszerítsék a kormányt.

Ha növekszik a tömeg, a kitartás, akkor elmegy majd a kormány, "és akkor majd mi jövünk" - jelentette ki a politikus, aki hozzátette: nem szabad elégtételt venni, békét és nyugalmat kell hozni. De lesz azért majd néhány dolog, amiről el kell beszélgetni Orbánékkal szerinte.

A gúzsmagyar nem polgári

Gyurcsány arról is beszélt, hogy azért lehet diktatúrának nevezni, ami Magyarországon van, mert sokan tudják, hogy nagy kockázatnak teszik ki magukat, ha vállalják a kormányéval ellentétes véleményüket.

A DK vezetője szerint a demokrácia alapfeltétele (hogy egyenlő feltételek mellett mérkőzhessenek meg a politikai pártok) már rég megszűnt. Gyurcsány azt mondta, a választó jogi törvénnyel a Fidesz megerőszakolta az országot, és az ország polgárainak képviselőit. A választási rendszer ugyanis nem közös konszenzussal, hanem egypárti akarattal jött létre.

Gyurcsány beszéde közben kifeszítettek mögé egy "Alaptörvény érvénytelen" feliratú molinót.

A politikus szerint nyugalomra, tiszteletre, kiszámíthatóságra vágynak az emberek. Az európai polgári élethez polgári mentalitás kell. Gúzsba kötött magyarok, úgynevezett "gúzsmagyarok" sohasem fognak ilyet teremteni szerinte.

"Gyerünk pedagógusok"

Arról is beszélt, hogy szerinte sokan jól érezték magukat a 60-as, 70-es, 80-as évek langymelegében. "Most fizetjük ki annak a számláját, hogy ajándékba kaptuk a szabadságot, nem volt bársonyos forradalom, csak tárgyalások voltak. Könnyen jött, és most mintha könnyen menne" - mondta, majd hozzátette: "most kell megküzdeni azért, amiért akkor nem küzdöttünk meg".

Gyurcsány nem tudta megmondani, meddig fog tartani a tüntetéssorozata, de addig szeretné csinálni, amíg eredményt nem ér el. "Aki nem mutat erőt, az legyőzött lesz" - mondta, majd hogy "ellenállni a szervezett népakarat tud sikeresen".

Fotó: Huszti István / Index

Arról is beszélt, hogy a tanárok rossz példát mutatnak az iskolában a gyerekeknek:

Ha ti behódoltok, lehajtjátok a fejeteket, ha bármit meg lehet veletek tenni, akkor ezt tanítjátok meg a gyerekeknek. Ha nem is szóval, még erősebbel: tettel.

Azt is mondta, hogy szerinte nem megbüntetni kell egy diákot, ha szatirikus videót csinál az igazgatóról, hanem kitüntetni. Persze, abban az esetben, ha az igazgató viselkedésében van szatírára okot adó elem.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc - Fotó: Huszti István / Index)