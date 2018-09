Kigyulladt a Hűvösvölgyi Vígadó

Teljes terjedelmében égett egy körülbelül ezerötszáz négyzetméter alapterületű, elhagyott épület hétfő késő éjjel Budapest II. kerületében, a Hűvösvölgyi úton, a Bánffy György emlékpark közelében. Helyszínen tartózkodó kollégánk szerint az egykori Hűvösvölgyi Vígadó épülete gyulladt ki, videót is készített róla:

A tűzhöz nagy erőkkel, tíz tűzoltókocsival érkeztek ki a tűzoltók, akik éjfélkor már több oldalról támadva, kilenc vízsugárral oltották a lángokat. Az oltási munkálatok közben a tetőszerkezet részlegesen beomlott, ezért nem tudtak bemenni az épületbe. A tűz keletkezésekor az elhagyott épületben senki nem tartózkodott. Egy létrás kocsi is érkezett később, felülről is elkezdték oltani a tüzet. A tűzoltók két szomszédos épületet is próbálnak védeni, az egyik óvodaként működik.

A Hűvösvölgyi Vígadó Facebookján utoljára 2012-ben voltak új posztok, azóta nem működik. Rendezvényeket, esküvőket tartottak itt az utolsó időkben, de gasztroszínház is működött benne.

A lángoló épület nincs messze az egykori Balázs vendéglőtől, ami utoljára 2011-ben gyulladt ki, de előtte 2009-ben is volt volt benne tűz.