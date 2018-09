Halálos méregnek számító kábítószert találtak egy csomagban Ferihegyen

Halálos méregnek számító kábítószert találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér postaforgalmában a NAV ellenőrei.

Az erős gyógyszerek hatóanyagaként is használt, fentanil nevű szert egy Kínából érkező, fitnesz terméknek feltüntetett dobozban találták. Ez a szintetikus ópiát nemcsak a kábítószert fogyasztókra életveszélyes, hanem az áruforgalmon keresztül érkező csomagokkal érintkező emberekre is, ugyanis a fentanilból kettő milligramm is halálos lehet.

A tájékoztatás szerint a kábítószert a NAV Repülőtéri Igazgatósága kábítószer birtoklásának gyanúja miatt lefoglalta, és feljelentést tett a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon.

(MTI)