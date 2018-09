Kiutasíthatják a magyar konzult Ukrajnából egy rejtett kamerás felvétel miatt

Az ukrán külügyminiszter, Pavlo Klimkin nem zárta ki a beregszászi magyar konzul kiutasítását, miután a YouTube-ra felkerült egy rejtett kamerás felvétel, amin kárpátaljai magyarok magyar állampolgársági esküt tesznek a beregszászi konzulátuson. Az ukrán külügyminiszter egy videóüzenetben beszélt arról, hogy már eddig is tudták, mi folyik a konzulátuson, de most már bizonyítékuk is van rá:

Ezt a bizonyítékot nem lehet elhallgatni, reagálni kell rá. Számunkra két opció létezik. Az egyik a valós együttműködés, a másik: út a semmibe

- idézi a külügyminisztert a 24.hu. Klimkin korábban jelezte, hogy New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés ülésszakán találkozik Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, akinek megmutatja a felvételt.

Közlöm Szijjártóval, hogy a konzulnak semmi dolga Kárpátalján, jobban teszi, ha Budapesten osztogatja a magyar útleveleket a magyar állampolgároknak

- idézi Klimkint a lap.

- mondta az ukrán diplomácia vezetője, megjegyezve, hogy a két lehetőség közül a választás a magyar kollégák kezében van, írja az MTI. Hozzátette:

Egyvalamiben nagyon következetesen fogunk eljárni, mégpedig abban, hogy ott (Kárpátalján) több Ukrajna lesz, ugyanott évről évre több Ukrajna lesz, ezt mi feltétlenül el fogjuk érni

A prozak.info kárpátaljai hírportál szerint a magyar diplomáciai kirendeltségen készült videót professzionális rejtett kamerával vették fel. Hozzáfűzte: "teljesen nyilvánvaló, hogy azt vagy SZBU-ügynök, vagy valaki az SZBU megrendelésére rögzítette".

A hírportál úgy véli, Magyarországnak nem fog tetszeni, hogy az ukrán hatalmi szervek ismét nyomásgyakorlásba kezdtek a kárpátaljai magyarokkal szemben, ezért reagálásként a magyar kormány részéről újabb nyilatkozatok és lépések várhatók.