Túlvállalta magát Gyurcsány ezzel az állandó tüntetéssel

"A népnek nem csak joga, hanem kötelessége, hogy a sorsát a kezébe vegye, és megfutamítsa ezt a rendszert (...) nem lehet addig megnyugodni, amíg lemondásra nem kényszeríti az utca tömege Orbánt" - mondta a majdnem összellenzéki tüntetésen vasárnap Gyurcsány Ferenc, majd bejelentette, hogy kedden öt órától tüntetéssorozat veszi kezdetét: ". Ki az utcára kedden öt órakor és maradunk!" - mondta.

Kedden meg is tartották a tüntetést, a végére egy tucatnyi embert elvitt a rendőrség, majd szerdán is kimentek ötre, de végül csütörtökön közleményben jelentették be:

A mai napon Budapesten már nem lesz tüntetés, hogy holnap már Szegeden tüntethessünk az európai Magyarországért. Pénteken 17:30-tól Szegeden, a Klauzál téren demonstrálunk. A rendezvényen mások mellett természetesen Gyurcsány Ferenc is beszédet mond.

A 444.hu azt írja, az Ellenállás tüntetéssorozat nevű eseményt a Facebookról is törölték.

megér nektek pár éjszakát, pár hetet, hogy megszabadítsuk az országot mindezektől, akik nem egyszerűen benneteket, az országot, hanem a gyerekeitek országát, a gyerekeitek jövőjét veszik el

- mondta Gyurcsány vasárnap.