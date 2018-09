A kormányfőt szállíthatja a honvédség Airbusa, de negyvennél több katonát nem

A honvédség által vásárolt Airbusok ügye augusztusban újabb fordulatot vett, amikor kiderült, hogy a hivatalosan a katonaságnak vásárolt Airbusok helyett egy Ukrajnából bérelt gépen szállítottak magyar katonákat küldetésre, miközben Orbán Viktor miniszterelnök használta a gépet.

Demeter Márta ellenzéki képviselő írásbeli kérdésére Benkő Tibor honvédelmi miniszter azt válaszolta, hogy az A319-es szállítógépek pilótáinak repülési tapasztalatot kell szerezniük, és annak megszerzéséig csak korlátozott létszámmal a fedélzetükön repülhetnek a gépek.

A Népszava kérdésére a Honvédelmi Minisztérium 40 főben határozta meg azt a számot, ami fölött nem repülhetnek egyelőre.

A lap megjegyzi, hogy ezek szerint a kormányfőt lehet szállítani elegendő tapasztalat nélkül, de negyvennél több katonát már nem. A lapnak nyilatkozó szakértő meg egyenesen furának mondta, hogy ezzel érvel a HM, hiszen ilyen repülőt eleve csak tapasztalt, Airline Transport Pilot Licence-szel rendelkező pilóta vezethet. Ilyen jogosítvánnyal meg bátran vezethet, akárhányan is vannak a fedélzeten.

Sőt, egy kezdő is vezethet ilyen gépet az említett jogosítvánnyal, ha közben egy tapasztalt kapitány felügyeli. Az meg már csak hab a tortán, hogy az említett két Airbus korábban is szállított magyar katonákat távoli küldetésre is.

Arról korábban is írtunk, hogy a honvédség vásárolt egy harmadik gépet is, egy igazi business jetet, amiről szintén azt állítják, a katonaságnak vették, miközben az a gép egy luxusgép.

(Borítókép: A Magyar Honvédség Csehországból érkezett és a sajtóbemutatóra kiállított két darab használt Airbus A319-es csapatszállító katonai repülőgépeinek egyike Kecskeméten az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison 2018. február 2-án - f otó: Ujvári Sándor / MTI)