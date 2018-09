Éjszaka véget ér a nyár

Először szombaton egy enyhébb, majd hétfőn egy markánsabb hidegfront éri el hazánkat, emiatt a hőmérséklet radikálisan zuhanni fog az elkövetkező napokban.

Az Időkép előrejelzése szerint péntek éjszaka északnyugaton tör be a hidegfront, majd szombat hajnalban már Budapesten és a középső országrészben esőre, záporra kell számítani. Feltámad az északnyugati szél is, emiatt az ország nyugati felére elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak. A csapadékzóna egyre inkább keletre helyeződik át. Délután már az ország nagy részén esős, borongós, szeles időre készülhetünk. A legmelegebb keleten lesz, ott még 20-25 fok valószínű, máshol inkább 14-18 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap, a csillagászati ősz első napján hajnalban északkeleten 2-5 fokig süllyed a hőmérséklet, máshol 6-12 fokra kell számítani. Napközben jórészt derült idő lesz, csapadékra már nem kell számítani, 19-24 fok valószínű.

Hétfőn aztán megérkezik a lehűlés második hulláma, egyre többfelé ered el az eső, a szél pedig többfelé viharossá fokozódhat, 80-85 km/órás széllökésekre is lehet számítani, négy megyére ezért másodfokú figyelmeztetést adtak ki a középső országrészben. Estére a csapadéktömb keleti irányban elhagyja az országot, azonban a hideg itt marad, a jövő hét első felében a levegő csak 12-18 fokos lesz napközben.